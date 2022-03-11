За добу росіяни втратили 266 солдатів і 60 бойових машин

В Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською

В Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

З початку війни в Україні полягло понад 12 тисяч російських військових

За минулу добу втрати противника становлять 266 солдатів. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім цього, знищено 18 танків, 60 бойових броньованих машин, дві артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони та 32 автомобільні техніки.

Загалом, з початку війни в Україні полягло понад 12 тисяч російських військових. Також ліквідовано та виведено з ладу 1165 бойових броньованих машин ворога, 558 автомобільної техніки, 353 танка, 125 артилерійських систем, 83 гелікоптера, 57 літаків.

Нагадаємо, в Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.