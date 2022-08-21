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Україна оновила сигнали повітряної тривоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна оновила сигнали повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Територіальні громади ввели кілька сигналів тривоги

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України через ядерний шантаж з боку РФ ввели кілька сигналів тривоги, що повідомляють про різні види небезпеки. Про це йдеться у повідомленні служби.

Які тепер існують сигнали тривоги:

  • Сигнал хімічної небезпеки відтепер схожий на звук церковних дзвонів.
  • Сигнал радіаційної небезпеки –це дзвін на сполох.
  • Сигнал евакуації з міста звучить як гудок поїзда. Після даного оповіщення необхідно включити місцеве радіо або телебачення і очікувати подальшу інформацію.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації попередило про нововведення у застосунку «Повітряна тривога». Тепер додаток попереджатиме про хімічну та радіаційну небезпеку

Нагадаємо, 15 серпня депутати Верховної Ради проголосували за продовження дії воєнного стану в Україні ще на 90 днів, до 23 листопада. 

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Теги: окупація війна

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