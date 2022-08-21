Україна оновила сигнали повітряної тривоги
Територіальні громади ввели кілька сигналів тривоги
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України через ядерний шантаж з боку РФ ввели кілька сигналів тривоги, що повідомляють про різні види небезпеки. Про це йдеться у повідомленні служби.
Які тепер існують сигнали тривоги:
- Сигнал хімічної небезпеки відтепер схожий на звук церковних дзвонів.
- Сигнал радіаційної небезпеки –це дзвін на сполох.
- Сигнал евакуації з міста звучить як гудок поїзда. Після даного оповіщення необхідно включити місцеве радіо або телебачення і очікувати подальшу інформацію.
Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації попередило про нововведення у застосунку «Повітряна тривога». Тепер додаток попереджатиме про хімічну та радіаційну небезпеку.
Нагадаємо, 15 серпня депутати Верховної Ради проголосували за продовження дії воєнного стану в Україні ще на 90 днів, до 23 листопада.
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