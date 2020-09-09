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    У світі

    Польща вважає, що Німеччина отримала останній сигнал тривоги щодо «Північного потоку-2»

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    Польський прем&rsquo;єр висловив сподівання, що дискусія стосовно зупинки будівництва &laquo;Північного потоку-2&raquo;, що розпочалась у Німеччині, вплине на рішення Берліна щодо газогону - Польща вважає, що Німеччина отримала останній сигнал тривоги щодо «Північного потоку-2»
    Польський прем’єр висловив сподівання, що дискусія стосовно зупинки будівництва «Північного потоку-2», що розпочалась у Німеччині, вплине на рішення Берліна щодо газогону

    Німеччина поступово визнає, що будівництво газопроводу є політичним проєктом, – польський прем'єр

    Події в Білорусі та отруєння російського опозиціонера Олексія Навального є останнім сигналом тривоги для того, щоб Німеччина зупинила будівництво газопроводу «Північний потік-2». Про це  заявив у інтерв’ю Bloomberg TV прем'єр-міністра Польщі Матеуш Моравецький.

    «Навальний - дуже сумний приклад того, як Росія поводиться зі своїми громадянами та лідерами опозиції. Це має бути не тільки суворо засуджено, повинні бути санкції, – переконаний Моравецький.

    Польський прем’єр висловив сподівання, що дискусія стосовно зупинки будівництва «Північного потоку-2», що розпочалась у Німеччині, вплине на рішення Берліна щодо газогону.

    «Я думаю, що люди, які приймають рішення, змінять свою точку зору з огляду на те, що говорять лідери у Німеччині, наприклад Аннегрет Крамп-Карренбауер, Армін Лашет чи Фрідріх Мерц, – зазначив Моравецький.

    На його думку, Німеччина поступово визнає, що будівництво газопроводу є політичним проєктом.

    «Останні події в Білорусі, де Путін явно погрожує вторгненням, і те, що він зробив із Навальним, мають стати останнім сигналом тривоги для Німеччини у контексті «Північного потоку-2», – вважає Моравецький.

    Як повідомлялося, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вже не виключає, що газопровід «Північний потік-2» може потрапити під санкції у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального. 

    Нагадаємо, 7 вересня міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що готова до обговорення санкцій проти Росії, в тому числі й щодо недобудованого газопроводу «Північний потік-2».

    До слова, 7 вересня президент США Дональд Трамп виступив за зупинку будівництва «Північного потоку-2» через отруєння Навального.

    Росія Польща Німеччина міністр санкції Ангела Меркель Путін будівництво Аннегрет Крамп-Карренбауер Північний потік-2
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