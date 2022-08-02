Застосунок «Повітряна тривога» попереджатиме про п’ять типів тривог
Додаток сповіщатиме про хімічну та радіаційну небезпеку
Міністерство цифрової трансформації попередило про нововведення у застосунку «Повітряна тривога». Тепер додаток попереджатиме про хімічну та радіаційну небезпеку.
Зазначається, що наразі застосунок завантажили 11 мільйонів разів.
Користувачі отримують сповіщення про початок та завершення п'ять типів тривог:
- повітряна тривога;
- артилерійський обстріл;
- вуличні бої;
- хімічна загроза;
- радіаційна небезпека.
«Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози», – зазначили у відомстві.
Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.
Нагадаємо, що також створено єдиний Telegram-канал «Повітряна тривога», що дублює всі сповіщення застосунку. Це додаткова можливість отримати сигнал тривоги.
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