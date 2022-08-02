Застосунок «Повітряна тривога» попереджатиме про п’ять типів тривог

Додаток сповіщатиме про хімічну та радіаційну небезпеку

Міністерство цифрової трансформації попередило про нововведення у застосунку «Повітряна тривога». Тепер додаток попереджатиме про хімічну та радіаційну небезпеку.

Зазначається, що наразі застосунок завантажили 11 мільйонів разів.

Користувачі отримують сповіщення про початок та завершення п'ять типів тривог:

повітряна тривога;

артилерійський обстріл;

вуличні бої;

хімічна загроза;

радіаційна небезпека.

«Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози», – зазначили у відомстві.

Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.

Нагадаємо, що також створено єдиний Telegram-канал «Повітряна тривога», що дублює всі сповіщення застосунку. Це додаткова можливість отримати сигнал тривоги.