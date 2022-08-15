Рада продовжила воєнний стан

Воєнний стан діятиме до 23 листопада

Сьогодні депутати Верховної Ради проголосували за продовження дії воєнного стану в Україні ще на 90 днів, до 23 листопада. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Також народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що парламент підтримав (#7664) продовження воєнного стану на 90 діб до 21 листопада 2022 року.

Також Рада підтримала затвердження Указу про «Про продовження строку проведення загальної мобілізації». Обидва голосування «за» – 328 депутатів.

Голосування за закон №7664:

Слуга народу – 219

Європейська солідарність – 20

Батьківщина – 14

Платформа за життя та мир – 16

За майбутнє – 11

Голос – 8

Довіра – 15

Відновлення України – 7

Позафракційні – 18.

Нагадаємо, 14 серпня Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони підтримав внесені президентом законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб.

Як відомо, 12 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Згідно з пропозицією президента, воєнний стан діятиме щонайменше до 20 листопада.