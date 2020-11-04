Кропивницький: більшість лікарів інфекційного відділення обласної лікарні побували під апаратами ШВЛ

Смирнова зазначила, що через те, що хворіють самі медики, доводиться закривати відділення на ізоляцію

«У мене із дев’яти підлеглих лікарів семеро лежали під апаратами ШВЛ», – заввідділення

Завідувачка інфекційного відділення Кіровоградської обласної лікарні Олена Смирнова розповіла про кадрову проблему, з якою стикнулись медичні заклади, які ведуть прийом хворих на Сovid-19. Лікарням гостро бракує медичного персоналу.

В інтерв’ю «Главкому» Смирнова зазначила, що друга хвиля пандемії значно відрізняється від першої, яка почалася від початку весни.

«У квітні-березні у нас було 200-300 хворих по всій країні, і ми думали, що це жах. Шпиталізували всіх, щоб, не дай боже, воно не поширилося, не пішло далі. Звичайно, тоді у нас були і хворі з легкими формами, тобто ми шпиталізували з епідеміологічною ціллю, з ціллю ізолювати. Та й люди самі боялися, щоб не заразити оточуючих. На сьогодні понад 8 тис. на добу. Є різниця?», – пояснила лікарка.

Крім того, Смирнова зазначила, що через те, що хворіють самі медики, доводиться закривати відділення на ізоляцію.

«Наразі лікарні не можуть забезпечити стовідсоткову шпиталізацію усіх. Тому ми, користуючись наказом МОЗ, дай бог здоров’я тим, хто його написав і видав у тому вигляді, шпиталізуємо тільки хворих середньої важкості з певним переліком хронічних захворювань і важких хворих з певними показниками. Бо якщо шпиталізувати всіх, то вся наша лікарня на 900 ліжок може бути заповнена «ковідними» хворими. Звісно, можна заповнити, але їх треба забезпечити киснем, медичним персоналом, який теж хворіє. У мене із дев’яти підлеглих лікарів семеро лежали під апаратами штучної вентиляції легень. Так, всі одужали, але я кажу про проблеми медичного персоналу. Наші можливості не безмежні. Ми закриваємо цілі відділення, бо якщо хтось один захворів, приніс це захворювання в інкубаційному періоді у відділення, то злягає увесь медперсонал. Бракує не тільки лікарів, а й середнього медичного персоналу, молодшого медперсоналу», – наголосила завідувачка.

Смирнова визнала, що нині «ковід» лікують хірурги і урологи, бо лікарів-інфекціоністів вже давно не вистачає.

«У нас було шість місяців для підготовки! Де ті гроші («ковідні»)? Замість апаратів штучної вентиляції у нас будуть дороги?», – риторично запитує медик.

Нагадаємо, що Києву не вистачає медиків: за час пандемії звільнились до 25% медперсоналу.

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