  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Україна отримає танки Т-72 – CNN

    Танки надійдуть уже протягом кількох днів - Україна отримає танки Т-72 – CNN
    Танки надійдуть уже протягом кількох днів
    фото з відкритих джерел

    США допоможуть передати техніку для ЗСУ

    США посприяють передачі Україні танків радянського виробництва моделі Т-72. Відбудеться це вже найближчими днями, розповів високопоставлений американський чиновник. Про це повідомляє CNN.

    Така доставка «радянських» танків буде здійснюватися з країн-партнерів НАТО, говорить джерело, знайоме з планом.

    За його словами, очікується, що Сполучені Штати Америки допоможуть полегшити відповідне перекидання в Україну танків Т-72, досвід експлуатації яких мають військові ЗСУ.

    Ці танки будуть доставлені «протягом декількох днів, а не тижнів», додав чиновник.

    Як повідомлялося, США домовляються з союзниками про передачу Україні радянських танків.

    Нагадаємо, Україна вже отримала кілька вантажів зі зброєю від США.

    Загалом заплановано 30 поставок озброєння проти танків, літаків та ракет.

    Учора стало відомо, що США нададуть Україні зброї ще на $300 млн.

    Додаткова військова допомога буде містити дрони та кулемети.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ НАТО війна чиновник військові Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна отримає танки Т-72 – CNN