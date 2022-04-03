Україна отримає танки Т-72 – CNN

США допоможуть передати техніку для ЗСУ

США посприяють передачі Україні танків радянського виробництва моделі Т-72. Відбудеться це вже найближчими днями, розповів високопоставлений американський чиновник. Про це повідомляє CNN.

Така доставка «радянських» танків буде здійснюватися з країн-партнерів НАТО, говорить джерело, знайоме з планом.

За його словами, очікується, що Сполучені Штати Америки допоможуть полегшити відповідне перекидання в Україну танків Т-72, досвід експлуатації яких мають військові ЗСУ.

Ці танки будуть доставлені «протягом декількох днів, а не тижнів», додав чиновник.

Як повідомлялося, США домовляються з союзниками про передачу Україні радянських танків.

Нагадаємо, Україна вже отримала кілька вантажів зі зброєю від США.

Загалом заплановано 30 поставок озброєння проти танків, літаків та ракет.

Учора стало відомо, що США нададуть Україні зброї ще на $300 млн.

Додаткова військова допомога буде містити дрони та кулемети.

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