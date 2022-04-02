США нададуть Україні зброї ще на $300 млн

Додаткова військова допомога буде містити дрони та кулемети

Міністерство оборони США надасть пакет безпекової допомоги Україні на суму до $300 млн – йдеться, зокрема, про кулемети та безпілотники. Про це йдеться на сайті Пентагону.

1 квітня Міністерство оборони повідомило Конгрес про додаткову допомогу в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

«Через USAI Міністерство оборони надасть до $300 млн допомоги у сфері безпеки, щоб зміцнити спроможність України захищатися. Це рішення підкреслює непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України на підтримку її героїчних зусиль відбити війну вибору Росії», – йдеться в повідомленні.

Цей пакет міститиме:

ракетні системи з лазерним наведенням;

дрони SwitchBlade;

дрони Puma;

системи захисту від дронів;

броньовані високомобільні багатоцільові колісні машини;

нестандартні боєприпаси малого та великого калібру;

прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика;

тактичні захищені системи зв'язку;

нестандартні кулемети;

комерційні послуги супутникової зйомки;

медикаменти, польове обладнання та запасні частини.

Нагадаємо, ЗМІ дізналися, яке озброєння отримає Україна від країн Балтії та США.

Також Україна отримає системи протиповітряної оборони від США і НАТО.

Як відомо, Україна вже отримала кілька вантажів зі зброєю від США.

Крім того, США передадуть Україні обладнання для захисту від хімічних атак.

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