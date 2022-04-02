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    Події в Україні

    США нададуть Україні зброї ще на $300 млн

    Безпілотники Puma передадуть ЗСУ - США нададуть Україні зброї ще на $300 млн
    Безпілотники Puma передадуть ЗСУ
    фото: Wikipedia

    Додаткова військова допомога буде містити дрони та кулемети

    Міністерство оборони США надасть пакет безпекової допомоги Україні на суму до $300 млн – йдеться, зокрема, про кулемети та безпілотники. Про це йдеться на сайті Пентагону.

    1 квітня Міністерство оборони повідомило Конгрес про додаткову допомогу в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

    «Через USAI Міністерство оборони надасть до $300 млн допомоги у сфері безпеки, щоб зміцнити спроможність України захищатися. Це рішення підкреслює непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України на підтримку її героїчних зусиль відбити війну вибору Росії», – йдеться в повідомленні.

    Цей пакет міститиме:

    • ракетні системи з лазерним наведенням;
    • дрони SwitchBlade;
    • дрони Puma;
    • системи захисту від дронів;
    • броньовані високомобільні багатоцільові колісні машини;
    • нестандартні боєприпаси малого та великого калібру;
    • прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика;
    • тактичні захищені системи зв'язку;
    • нестандартні кулемети;
    • комерційні послуги супутникової зйомки;
    • медикаменти, польове обладнання та запасні частини.

    Нагадаємо, ЗМІ дізналися, яке озброєння отримає Україна від країн Балтії та США.

    Також Україна отримає системи протиповітряної оборони від США і НАТО.

    Як відомо, Україна вже отримала кілька вантажів зі зброєю від США.

    Крім того, США передадуть Україні обладнання для захисту від хімічних атак.

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    Теги: росія окупанти США війна мова машини Україна боєприпаси послуги окупація #stoprussia
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    США нададуть Україні зброї ще на $300 млн