США нададуть Україні зброї ще на $300 млн
Додаткова військова допомога буде містити дрони та кулемети
Міністерство оборони США надасть пакет безпекової допомоги Україні на суму до $300 млн – йдеться, зокрема, про кулемети та безпілотники. Про це йдеться на сайті Пентагону.
1 квітня Міністерство оборони повідомило Конгрес про додаткову допомогу в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).
«Через USAI Міністерство оборони надасть до $300 млн допомоги у сфері безпеки, щоб зміцнити спроможність України захищатися. Це рішення підкреслює непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України на підтримку її героїчних зусиль відбити війну вибору Росії», – йдеться в повідомленні.
Цей пакет міститиме:
- ракетні системи з лазерним наведенням;
- дрони SwitchBlade;
- дрони Puma;
- системи захисту від дронів;
- броньовані високомобільні багатоцільові колісні машини;
- нестандартні боєприпаси малого та великого калібру;
- прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика;
- тактичні захищені системи зв'язку;
- нестандартні кулемети;
- комерційні послуги супутникової зйомки;
- медикаменти, польове обладнання та запасні частини.
Нагадаємо, ЗМІ дізналися, яке озброєння отримає Україна від країн Балтії та США.
Також Україна отримає системи протиповітряної оборони від США і НАТО.
Як відомо, Україна вже отримала кілька вантажів зі зброєю від США.
Крім того, США передадуть Україні обладнання для захисту від хімічних атак.