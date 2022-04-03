  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Кулеба назвав санкції, які остаточно зупинять Росію

    Україна займається організацією нових пакетів жорстких обмежень - Кулеба назвав санкції, які остаточно зупинять Росію
    Україна займається організацією нових пакетів жорстких обмежень
    фото з відкритих джерел

    МЗС працює над закриттям для Росії шляхів обходу дієвих санкцій

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав головний набір санкцій, який точно зупинить військову машину Росії. Серед них – це відмова світу від російської нафти, газу і вугілля, закриття світових портів для російських продуктів, а також відключення всіх російських банків від SWIFT. Про це повідомляється у Facebook Дмитра Кулеби.

    «Скоро буде введений п'ятий санкційний пакет ЄС, який усуне прогалини та лазівки, щоб уникнути санкцій. По суті, по економіці РФ завдали чотири потужні удари, які змусили Москву терміново шукати шляхи відходу. П'ятий удар буде завдано саме по тих лазівках і обхідних шляхах, на які вони рушили», – зазначив Кулеба.

    Глава МЗС також повідомив, що його відомство працює над двома завданнями: закриттям для Росії шляхів обходу дієвих санкцій і організацією нових пакетів жорстких санкцій.

    Без імпортних компонентів і технологій у росіян вже виникли проблеми з електронікою, чипами, снайперськими гвинтівками, деякими засобами управління ракетно-артилерійськими та мінометними комплексами.

    Як повідомлялося, санкційний пакет міститиме додатковий перелік осіб, які причетні до російської агресії, до вчинення воєнних злочинів, які будуть заведені під санкції, і він також передбачає певні економічні санкції.

    Нагадаємо, перша країна ЄС повністю відмовилась від російського газу.

    Нещодавно Кулеба анонсував нові санкційні удари по РФ.

    Читайте також:
    Теги: МЗС ЄС росія окупанти міністр санкції вугілля війна Україна Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кулеба назвав санкції, які остаточно зупинять Росію