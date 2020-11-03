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    ВООЗ заявила, що лабораторний тест єдиний однозначний спосіб підтвердити Covid-19

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    <span>У світі коронавірусом заразилися вже майже 47, 5 млн людей</span> - ВООЗ заявила, що лабораторний тест єдиний однозначний спосіб підтвердити Covid-19
    У світі коронавірусом заразилися вже майже 47, 5 млн людей

    Лабораторний тест єдиний спосіб відрізнити грип від коронавірусу - Енн Моен

    Грип та Covid-19 можуть одночасно циркулювати в організмі людини та мати схожі симптоми. Тому єдиним однозначним способом встановлення точного діагнозу є лабораторний тест. Таку заяву зробила керівник групи Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо забезпечення готовності та реагування на грип Енн Моен на брифінгу у Женеві.

    За її словами, «унікальним симптомом» коронавірусної хвороби, який відрізняє її від грипу, є втрата нюху та смаку.

    «Якщо є такі симптоми, то вища ймовірність, що це коронавірус, а не грип. Однак нема потреби займатися самостійною постановкою діагнозу», – наголосила вона.

    Моен порадила вагітним та людям з ослабленим здоров'ям звертатися до лікаря навіть при відсутності серйозних симптомів захворювання, але всім іншим з легкими симптомами вона рекомендує залишатися вдома.

    «Однак якщо є серйозні симптоми, такі як труднощі з диханням і висока температура, а також інші серйозні симптоми, то слід звернутися до лікаря», – зазначила представник ВООЗ.

    Як повідомлялося, у світі станом на 2 листопада коронавірусом заразилися вже майже 47 428 888 людина. Від початку пандемії одужало 34 105 583 особи, а кількість померлих зросла до 1 213 224 людей.

    Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.

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