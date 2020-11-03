ВООЗ заявила, що лабораторний тест єдиний однозначний спосіб підтвердити Covid-19

У світі коронавірусом заразилися вже майже 47, 5 млн людей

У світі коронавірусом заразилися вже майже 47, 5 млн людей

Лабораторний тест єдиний спосіб відрізнити грип від коронавірусу - Енн Моен

Грип та Covid-19 можуть одночасно циркулювати в організмі людини та мати схожі симптоми. Тому єдиним однозначним способом встановлення точного діагнозу є лабораторний тест. Таку заяву зробила керівник групи Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо забезпечення готовності та реагування на грип Енн Моен на брифінгу у Женеві.

За її словами, «унікальним симптомом» коронавірусної хвороби, який відрізняє її від грипу, є втрата нюху та смаку.

«Якщо є такі симптоми, то вища ймовірність, що це коронавірус, а не грип. Однак нема потреби займатися самостійною постановкою діагнозу», – наголосила вона.

Моен порадила вагітним та людям з ослабленим здоров'ям звертатися до лікаря навіть при відсутності серйозних симптомів захворювання, але всім іншим з легкими симптомами вона рекомендує залишатися вдома.

«Однак якщо є серйозні симптоми, такі як труднощі з диханням і висока температура, а також інші серйозні симптоми, то слід звернутися до лікаря», – зазначила представник ВООЗ.

Як повідомлялося, у світі станом на 2 листопада коронавірусом заразилися вже майже 47 428 888 людина. Від початку пандемії одужало 34 105 583 особи, а кількість померлих зросла до 1 213 224 людей.

Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.

Читайте також: