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Україна повернула тіла 54 загиблих в Оленівці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна повернула тіла 54 загиблих в Оленівці
Росія намагалася провину за теракт в Оленівці перекласти на ЗСУ
фото з відкритих джерел

Триває ДНК-експертиза тіл загиблих героїв

Україна повернула тіла 54 загиблих внаслідок вибуху в Оленівці військових. Триває ДНК-експертиза. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій.

«Їх ідентифікація – одне з питань, яке обговорювалося на засіданні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими під час зустрічі з рідними військовослужбовців. Родини хвилює, як швидко завершиться процес ідентифікації. Зараз все ще триває ДНК-експертиза, яка в цьому випадку вимагає багато часу», – йдеться в повідомленні.

Представник Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти Іван Ангелін пояснив присутнім алгоритм ДНК-експертизи та причини довготривалості процесу.

«Повернувши тіла загиблих героїв,  ми передаємо їх на судово-медичну експертизу до профільних закладів. Далі слідчий повідомляє відомості про загиблих безпосередньо родичам. Довга тривалість ДНК-експертизи пов’язана з розслідуванням інших аспектів злочину в Оленівці», – розповів Ангелін.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема і оборонців Маріуполя та цивільних.

Через вибух там загинули близько 50 людей, ще 130 зазнали поранень. Росія намагалася провину перекласти на ЗСУ. Однак висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя, яку застосувала РФ. Держава-агресор досі не пропускає в Оленівку жодної міжнародної місії.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив після теракту, що не гарантував безпеку українських захисників Азовсталі, які опинилися в російському полоні.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше звинуватив Червоний Хрест у бездіяльності

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Теги: Оленівка війна росія окупанти Україна

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Події в Україні

Україна повернула тіла 54 загиблих в Оленівці
Україна повернула тіла 54 загиблих в Оленівці
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