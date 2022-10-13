Місія в Оленівку. Банкова висунула ультиматум Червоному Хресту

Червоному Хресту висунуто вимогу до 17 жовтня прислати в Україну місію

Банкова дала Міжнародному Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) три дні для направлення місії до колонії в Оленівці, де утримуються українські військовополонені. Про це заявив голова офісу президент Андрій Єрмак.

«Поставив таку безальтернативну вимогу», – зазначив він.

Глава Офісу президента нагадав, що в Оленівці наприкінці липня внаслідок терористичного обстрілу з боку російських окупантів було вбито понад 50 захисників України.

Єрмак розповів, що питання направлення місії в Оленівку обговорили під час зустрічі у форматі відеозв’язку з представниками МКЧХ та інших міжнародних організацій. В ній також взяли участь заступники керівника Офісу Андрій Сибіга та Ігор Жовква, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Василь Малюк, представники Офісу генерального прокурора, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, голова ГО «Центр громадянських свобод» Олександра Матвійчук, народні депутати та посли держав-партнерів України».

«Я наголосив, що сьогодні кричуще важливим є питання щодо того, в яких умовах утримують українські полонені та з чим вони стикаються в місцях утримання на території РФ та на тимчасово окупованій території України. Сьогодні в центрі Європи, на жаль, щохвилини і щогодини відбуваються жахливі речі, знову існують концтабори, і про це неможливо мовчати», – зазначив глава президентського офісу.

Як зазначив Єрмак, Червоному Хресту висунуто вимогу протягом трьох днів прислати в Україну місію.

«Я не розумію, чому протягом всього цього періоду досі до Оленівки не прибула місія Червоного Хреста. Немає часу чекати, оскільки йдеться про людські життя. Тому ми закликаємо, щоб не пізніше ніж за три дні місія Червоного Хреста з представниками міжнародних медіа прибула до України, навіть якщо до цього строку не буде отримано підтвердження з боку Росії. А ми впевнені, що Росія не зацікавлена в тому, щоб правда була відома. Ми закликаємо надіслати місію, яка буде перебувати на лінії фронту, поки Росія не видасть ці дозволи. Закликаємо до 17 жовтня вирішити порушене питання і направити місію МКЧХ. Україна зі свого боку буде всіляко сприяти цій місії», – зазначив він.

Глава Офісу президента наголосив, що Україна готова надати підтримку місії.

«Туди готові поїхати наші народні депутати. Наші шановні партнери – представники країн, які сьогодні з нами, впевнений, готові теж сьогодні допомогти, щоб провідні канали, засоби масової інформації прибули. Як це відбувається, наприклад, коли приїжджає місія МАГАТЕ», – йдеться у повідомленні.

Якщо Червоний Хрест не пристане на ці умови, Україна, як наголосив Єрмак, буде застосовувати «всі можливі інформаційні та дипломатичні засоби для зрушення з місця цього питання».

«Ми разом зі своїми партнерами зможемо знайти варіант, як сформувати експертну групу і людей, що будуть готові виконати ту місію, яку має виконати Червоний Хрест. Але ми чекати більше не будемо. Кожна година, кожен день – це життя наших людей. І війна – це сьогодні іспит для кожної людини, зокрема, іспит для міжнародних організацій. Якщо є бажання, то завжди знаходиться спосіб його реалізувати», – підсумував глава президентського офісу.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема і оборонців Маріуполя та цивільних.

Через вибух там загинули близько 50 людей, ще 130 зазнали поранень. Росія намагалася провину перекласти на ЗСУ. Однак висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя, яку застосувала РФ. Держава-агресор досі не пропускає в Оленівку жодної міжнародної місії.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив після теракту, що не гарантував безпеку українських захисників Азовсталі, які опинилися в російському полоні.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше звинуватив Червоний Хрест у бездіяльності.