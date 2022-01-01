Кім Чен Ин назвав 2022-й роком «великої смертельної битви»

Останні два роки лідер КНДР не випускав новорічних послань до нації

Лідер Корейської Народної Демократичної Республіки Кім Чен Ин під час заключної промови за підсумками року на пленумі партії згадав про внутрішні проблеми країни і заявив про необхідність виграти в 2022 році так звану «велику смертельну битву». Про це повідомляє Центральне телеграфне агентства Кореї.

«Генеральний секретар заявив, що бій 2022 року – грандіозна смертельна сутичка, яку потрібно рішуче розгорнути і обов'язково виграти без найменших затримок заради всебічного розвитку соціалізму, заради великого північнокорейського народу та улюблених нащадків», – зазначено в тексті.

Кім Чен Ин також висловив упевненість, що партія і північнокорейський народ знову досягнуть найбільшої перемоги цього року. При цьому в опублікованому агентством узагальненні промови лідера не значаться згадки про США чи Південну Корею.

Останні два роки Кім Чен Ин не випускав новорічних послань до нації, воліючи натомість доносити свої думки до громадян у промовах за підсумками великих партійних засідань.

Раніше розвідка Південної Кореї заявила, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин схуд на близько 20 кг, але не має проблем зі здоров’ям.

До слова, у жовтні Кім Чен Ин пообіцяв побудувати «непереможну армію».

Наприкінці вересня Північна Корея заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети.

Раніше комітет очільників штабів Південної Кореї заявляв про пуск Північною Кореєю в бік Японського моря невпізнаної ракети.

До слова, КНДР готова до нових перемовин з Південною Кореєю.

Нагадаємо, південнокорейські військові заявили, що 15 вересня зі сторони Північної Кореї були запущені ракети невпізнаваного типу. Розвідка Південної Кореї та США наразі аналізують додаткову інформацію про запуск ракет.

Раніше стало відомо, що Північна Корея випробувала нову крилату ракету великої дальності.

Запущені крилаті ракети великої дальності пролетіли «протягом 7 580 секунд» траєкторіями над територією та територіальними водами КНДР і вразили цілі на відстані 1,5 тис. км.

Також повідомлялося, що Південна Корея розробить «залізний купол» для захисту від КНДР. «Купол» призначений для виявлення, ідентифікації та знищення вхідних загроз, таких як ракети малої дальності, артилерійські снаряди та безпілотні літальні апарати.