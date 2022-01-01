Світ закликає «дивитися тільки вперед»

«Не дивіться угору» набагато складніший фільм, ніж може виглядати на перший погляд

«Не дивіться угору» набагато складніший фільм, ніж може виглядати на перший погляд

Люди «не дивляться вгору» тому, що так зручніше, вигідніше, комфортніше

Подивіться вгору!

Власні роздуми.

Перше – цей саркастичний фільм варто подивитися. Хоча би для того, щоби відчути, чим дихає «цивілізований світ».

Друге – фільм багатоплановий і різні глядачі можуть побачити в ньому різне.

Я особисто побачив алегорію на атеїзм, який не хоче бачити Бога. Люди «не дивляться вгору» тому, що так зручніше, вигідніше, комфортніше. Світ цей закликає вустами героїні Меріл Стріп «дивитися тільки вперед».

У рецензіях можна прочитати, що ця картина – про кліматичні зміни, пародія на Трампа і трампістів, тощо. Можливо автори та актори вкладали в неї й такий зміст, бо аналогій важко не побачити. Але за звичайними для лівого спектру американського політикуму конструкціями проглядає щось значно важливіше, ніж сатирична критика минулої адміністрації.

Це ніби як у кращих фільмах радянського часу – за формальним дотриманням рамок пануючої ідеології проглядається відхід від неї та навіть спротив її абсурду.

І фінальне – мене зворушив у завершенні картини момент молитви, яку промовляє герой Тімоті Шаламе:

«Отче наш, Творцю неба і землі! Даруй нам милість Твою і пробач гординю. Даруй нам прощення і пробач сумніви. А головне, Господи, – даруй нам Свою любов, що дасть нам силу в ці темні часи, мужність прийняти, що судилося нам, скоряючись Твоїй мудрій волі, без страху і з відкритими серцями. Амінь».

Багато сучасних фільмів вказують на релігію та її прояви у житті людей як на щось темне, обмежене, навіть огидне.

Зустріч героями кінця світу вдома, в колі родини й справжніх друзів, промовлена щиро молитва – це ніби паросток, який пробивається крізь асфальт сучасної лівацької «культури скасування».

Цим фільм спонукає заплющити тілесні очі, щоби духовні очі підняти в Небеса. Підняти тоді, коли цей світ споживацтва, тотального скептицизму і безвірництва волає: «Не дивіться вгору!»

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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