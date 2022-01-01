Українка, яку окупанти незаконно утримують у СІЗО Донецька, потребує термінової операції

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до окупантів із вимогою звільнити бранку

Українка Наталія Стаценко, яку незаконно утримує окупаційна адміністрація Російської Федерації у СІЗО №5 Донецька, перебуває у критичному стані. Жінка потребує термінової операції. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона, зокрема, зауважила, що сьогодні, 1 січня, свій черговий день народження українка Наталія Стаценко, змушена зустрічати у СІЗО № 5 Донецька, де незаконно утримується за звинуваченням у «шпигунстві» на користь України та проукраїнській діяльності.

«Стан здоров’я Наталі – критичний, вона потребує термінового лікування. Під час полону у нашої співгромадянки загострилося хронічне захворювання спини, що супроводжується значним порушенням статико-динамічних функцій хребта. У серпні 2021 року рідним вдалося домогтися проведення МРТ, рентгенологічного обстеження та консультації з лікарем-нейрохірургом», – написала Денісова.

За її словами, висновки медиків невтішні.

«Наталі терміново необхідно провести операцію з видалення трьох міжхребцевих дисків шийного відділу та вживлення на їх місце імплантів. Після хірургічного втручання на жінку чекатиме тривалий період реабілітації, який неможливо забезпечити в умовах ув’язнення. Тому єдиним шансом на порятунок Наталії є звільнення!»,– розповіла Денісова.

Вона звернулася до координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотти Реландер та керівництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста Україні, аби вони сприяли наданню медичної допомоги.

«Враховуючи критичний стан здоров’я Наталії Стаценко, наполягаю на її звільненні», – наголосила омбудсмен.

Як відомо, до незаконного затримання Наталія працювала лікарем у місті Макіївка. До рук незаконних збройних формувань потрапила 10 липня 2019 року. Перші три місяці її тримали в «Ізоляції» – секретній в’язниці так званого «міністерства держбезпеки», а потім перевели в СІЗО. Весь цей час рідні не бачили жінку. Як дізнався батько від колишніх заручників, до Наталі застосовують психологічний тиск.

Раніше українець Олег Таран, якого російські найманці незаконно ув'язнили на окупованому Донбасі, переніс клінічну смерть під час катувань.

Нагадаємо, у грудні помічник бойовика Безлера отримав 11 років тюрми за катування військових.

До слова, Україна ініціює екстрадицію одного з катів «Ізоляції», що втік до Франції.

Як відомо, нещодавно у Києві спіймали керівника донецької катівні «Ізоляція». Пізніше приморський суд Маріуполя арештував його на два місяці без права застави.