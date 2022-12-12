Відновлення енергосистеми: Шмигаль анонсував нову допомогу від Франції

Шмигаль: «Працюємо з партнерами, аби Україна успішно пройшла зиму»

Франція готує для України чергову партію обладнання, необхідного для відновлення енергетичної системи. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За словами голови уряду, він обговорив із міністеркою енергетичного переходу Франції Аньєс Паньє-Рюнаше підтримку енергетичного сектору нашої держави після російських обстрілів, необхідність і можливість запровадження санкцій проти Росії в частині постачань ядерного пального та технологій для атомної енергетики.

«Наголосив на необхідності спільної протидії російському ядерному тероризму. Подякував за надану допомогу – майже 73 тонни енергетичного обладнання вже передано українським компаніям для відновлення та стабілізації енергосистеми. Працюємо з партнерами, аби Україна успішно пройшла зиму та перейшла до стійкого відновлення і впровадження нових сучасних технологій в енергетиці», – додав Шмигаль.

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Нагадаємо, в Україні всі електростанції ДТЕК, окрім атомних, зазнали обстрілів рашистів. Про це повідомив гендиректор приватної енергокомпанії «ДТЕК Енерго» Ільдар Салєєв в інтерв'ю Forbes. За його словами, ступінь пошкодження електростанцій різний, однак детальну інформацію він не розголошує через питання безпеки.