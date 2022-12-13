Україна та Франція підписали низку угод про співпрацю: деталі
Шмигаль: «Від початку війни Франція взяла на себе лідерство у підтримці нашої країни за багатьма напрямками»
Україна та Франція підписали низку угод про співпрацю у різних галузях. Ввід урядів угоди підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мер. Галузеві угоди підписані за участю керівників відповідних інституцій. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За результатами Двосторонньої бізнес-конференції зі стійкості та відновлення України було підписано:
- Договір гарантії з ЄБРР про залучення 300 млн євро кредиту для «Укренерго» на екстрене відновлення мереж електропередачі. Кошти також супроводжуються грантом 70 млн євро від Нідерландів на закупівлю високовольтного обладнання.
- Угода з урядом Франції щодо постачання рейок для «Укрзалізниці» виробництва французької компанії Saarstahl на суму до 37,6 млн євро.
- Довгострокова Дорожня карта між урядом України та урядом Франції щодо започаткування програми підтримки цифрової галузі України.
- Меморандум про постачання мостів для потреб «Укравтодору» на суму близько 25 млн євро.
Крім того, двосторонню угоду з ЄБРР уклала Франція. Домовленість передбачає ще 100 млн євро допомоги для України.
«Від початку війни Франція взяла на себе лідерство у підтримці нашої країни за багатьма напрямками. Україна це цінує. Українці це цінують», – написав Шмигаль.
Нагадаємо, раніше Шмигалть повідомив, що Франція готує для України чергову партію обладнання, необхідного для відновлення енергетичної системи.
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