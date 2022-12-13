Україна та Франція підписали низку угод про співпрацю: деталі

Угоди підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мер

Шмигаль: «Від початку війни Франція взяла на себе лідерство у підтримці нашої країни за багатьма напрямками»

Україна та Франція підписали низку угод про співпрацю у різних галузях. Ввід урядів угоди підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мер. Галузеві угоди підписані за участю керівників відповідних інституцій. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За результатами Двосторонньої бізнес-конференції зі стійкості та відновлення України було підписано:

Договір гарантії з ЄБРР про залучення 300 млн євро кредиту для «Укренерго» на екстрене відновлення мереж електропередачі. Кошти також супроводжуються грантом 70 млн євро від Нідерландів на закупівлю високовольтного обладнання.

Угода з урядом Франції щодо постачання рейок для «Укрзалізниці» виробництва французької компанії Saarstahl на суму до 37,6 млн євро.

Довгострокова Дорожня карта між урядом України та урядом Франції щодо започаткування програми підтримки цифрової галузі України.

Меморандум про постачання мостів для потреб «Укравтодору» на суму близько 25 млн євро.

Крім того, двосторонню угоду з ЄБРР уклала Франція. Домовленість передбачає ще 100 млн євро допомоги для України.

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«Від початку війни Франція взяла на себе лідерство у підтримці нашої країни за багатьма напрямками. Україна це цінує. Українці це цінують», – написав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Шмигалть повідомив, що Франція готує для України чергову партію обладнання, необхідного для відновлення енергетичної системи.