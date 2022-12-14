Шмигаль закликав французький бізнес вийти з російського ринку

За словами Шмигаля, французький бізнес повинен припинити сплачувати кошти в російський терористичний бюджет

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає представників французького бізнесу, які продовжують працювати у Росії, піти з російського ринку і не фінансувати російський терористичний бюджет. Про це він сказав під час спільної з міністром економіки, фінансів та промислово-цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мером пресконференції, повідомляє «Укрінформ».

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«Ми також просимо відповідальний французький бізнес полишити російський ринок для того, щоб не сплачувати кошти в російський терористичний бюджет, із якого Росія фінансує акт геноциду і воєнні злочини проти України, проти демократії на Європейському континенті», – зазначив Шмигаль.

Водночас він висловив вдячність французьким підприємцям, які попри розв'язану Росією війну лишилися працювати в Україні, наголосивши, що такий підхід є важливим сигналом для всіх інших французьких бізнесменів.

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«Ми надзвичайно цінуємо таку співпрацю між Україною і французькими компаніями. Ті, хто релокував свій бізнес з України, я переконаний, повернуться. Чому? Тому що Україна – це майбутній член Європейського Союзу з надзвичайно привабливими умовами для інвестицій і розвитку свого бізнесу, а також заробляння капіталу», – зауважив глава уряду.

Він також поінформував, що з міністром економіки Франції вже обговорив можливість розробки та запровадження спеціального страхового інструмента для французького бізнесу, щоб покрити військові ризики, які присутні в Україні і на які бізнес зважає.

Раніше Денис Шмигаль розповів, що у міжнародних партнерів України наразі немає конкретної інформації щодо намірів РФ вивести війська з території Запорізької атомної електростанції.