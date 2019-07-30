Україна відправила на кордон з ЄС понад 300 курсантів
Курсанти за кілька днів ознайомляться зі специфікою охорони держкордону на різних його ділянках
Понад 300 курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України відбули для посилення охорони західних рубежів країни в рамках спецоперації Кордон-2019. Про це повідомляє прес-служба відомства у вівторок, 30 липня.
«Усього більш ніж 300 курсантів 3 курсу із сьогоднішнього дня і до 29 серпня посилять наші рубежі з країнами Європейського Союзу в межах Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за результатами проведення спільної спеціальної прикордонної операції Кордон-2019 протягом травня-червня цього року прикордонники затримали 191 нелегального мігранта, 243 особи за порушення кордону, 534 порушників прикордонного режиму і відмовили у пропуску через державний кордон 576 іноземцям.
«Крім того, виявлено і вилучено 68 одиниць зброї, 107 боєприпасів. Також було вилучено понад 320 кг наркотичних речовин, близько 2,3т психотропних речовин і засобів, понад 350 тис. пачок сигарет і майже 4,5 тис. літрів алкогольних виробів», - додали в Держприкордонслужбі.
Очікується, що протягом декількох днів курсанти ознайомляться з ділянками відповідальності підрозділів і специфікою охорони держкордону на різних його ділянках, після чого безпосередньо перейдуть до охорони рубежів України в складі прикордонних нарядів.