Україна відправила на кордон з ЄС понад 300 курсантів



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Курсанти перед відправкою на кордон Фото: ДПСУ

Курсанти за кілька днів ознайомляться зі специфікою охорони держкордону на різних його ділянках

Понад 300 курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України відбули для посилення охорони західних рубежів країни в рамках спецоперації Кордон-2019. Про це повідомляє прес-служба відомства у вівторок, 30 липня.

«Усього більш ніж 300 курсантів 3 курсу із сьогоднішнього дня і до 29 серпня посилять наші рубежі з країнами Європейського Союзу в межах Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатами проведення спільної спеціальної прикордонної операції Кордон-2019 протягом травня-червня цього року прикордонники затримали 191 нелегального мігранта, 243 особи за порушення кордону, 534 порушників прикордонного режиму і відмовили у пропуску через державний кордон 576 іноземцям.

«Крім того, виявлено і вилучено 68 одиниць зброї, 107 боєприпасів. Також було вилучено понад 320 кг наркотичних речовин, близько 2,3т психотропних речовин і засобів, понад 350 тис. пачок сигарет і майже 4,5 тис. літрів алкогольних виробів», - додали в Держприкордонслужбі.

Очікується, що протягом декількох днів курсанти ознайомляться з ділянками відповідальності підрозділів і специфікою охорони держкордону на різних його ділянках, після чого безпосередньо перейдуть до охорони рубежів України в складі прикордонних нарядів.