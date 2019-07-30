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    Події в Україні

    Україна відправила на кордон з ЄС понад 300 курсантів

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    <span>Курсанти перед відправкою на кордон</span> - Україна відправила на кордон з ЄС понад 300 курсантів
    Курсанти перед відправкою на кордон
    Фото: ДПСУ

    Курсанти за кілька днів ознайомляться зі специфікою охорони держкордону на різних його ділянках

    Понад 300 курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України відбули для посилення охорони західних рубежів країни в рамках спецоперації Кордон-2019. Про це повідомляє прес-служба відомства у вівторок, 30 липня.

    «Усього більш ніж 300 курсантів 3 курсу із сьогоднішнього дня і до 29 серпня посилять наші рубежі з країнами Європейського Союзу в межах Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей», - йдеться в повідомленні.

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    Зазначається, що за результатами проведення спільної спеціальної прикордонної операції Кордон-2019 протягом травня-червня цього року прикордонники затримали 191 нелегального мігранта, 243 особи за порушення кордону, 534 порушників прикордонного режиму і відмовили у пропуску через державний кордон 576 іноземцям.

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    Україна відправила на кордон з ЄС понад 300 курсантів
    Україна відправила на кордон з ЄС понад 300 курсантів
    Україна відправила на кордон з ЄС понад 300 курсантів
    Україна відправила на кордон з ЄС понад 300 курсантів
    Україна відправила на кордон з ЄС понад 300 курсантів
    Україна відправила на кордон з ЄС понад 300 курсантів

    «Крім того, виявлено і вилучено 68 одиниць зброї, 107 боєприпасів. Також було вилучено понад 320 кг наркотичних речовин, близько 2,3т психотропних речовин і засобів, понад 350 тис. пачок сигарет і майже 4,5 тис. літрів алкогольних виробів», - додали в Держприкордонслужбі.

    Очікується, що протягом декількох днів курсанти ознайомляться з ділянками відповідальності підрозділів і специфікою охорони держкордону на різних його ділянках, після чого безпосередньо перейдуть до охорони рубежів України в складі прикордонних нарядів.

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