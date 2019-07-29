На кордоні зі Словаччиною обмежать рух транспорту



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Рух вантажівок призупинять 30-31 липня

У найближчі дні в пункті пропуску Ужгород-Вишнє Нємецьке тимчасово призупинять рух вантажного транспорту. Про це повідомляє управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області.

Зокрема, рух транспорту буде призупинено 30 та 31 липня.

«Увага! Тимчасове припинення руху у пункті пропуску Ужгород-Вишнє Нємецьке. До відома перевізників та суб’єктів ЗЕД: рух вантажного автотранспорту 30 липня 2019 року з 9:00 по 21:00 в напрямку «виїзд з України» та 31 липня 2019 року з 9:00 по 21:00 в напрямку «в'їзд в Україну» буде тимчасово зупинений», - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що обмеження не стосується пасажирського напрямку.

«Причина - калібрування вагів філією Укрінтеравтосервіс-Закарпаття. Обмеження не стосується пасажирського напрямку. Просимо вибачення за незручності», - зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що український кордон з Росією і Молдовою посилили сучасними комплексами радіоактивного і ядерного контролю.

Сучасні високоефективні комплекси TSA і RAPISCAN встановлені в пунктах пропуску Велика Писарівка та Миколаївка, що на кордоні з РФ, і в пункті пропуску Старокозаче - на кордоні з Республікою Молдова. Це зона відповідальності Сумського, Чернігівського і Білгород-Дністровського загонів.



Мета обладнання - виявлення і припинення спроб незаконного переміщення через державний кордон радіоактивних речовин і ядерних матеріалів.