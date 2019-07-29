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    На кордоні зі Словаччиною обмежать рух транспорту

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    На кордоні зі Словаччиною обмежать рух транспорту

    Рух вантажівок призупинять 30-31 липня

    У найближчі дні в пункті пропуску Ужгород-Вишнє Нємецьке тимчасово призупинять рух вантажного транспорту. Про це повідомляє управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області.

    Зокрема, рух транспорту буде призупинено 30 та 31 липня.

    «Увага! Тимчасове припинення руху у пункті пропуску Ужгород-Вишнє Нємецьке. До відома перевізників та суб’єктів ЗЕД: рух вантажного автотранспорту 30 липня 2019 року з 9:00 по 21:00 в напрямку «виїзд з України» та 31 липня 2019 року з 9:00 по 21:00 в напрямку «в'їзд в Україну» буде тимчасово зупинений», - сказано у повідомленні.

    Підкреслюється, що обмеження не стосується пасажирського напрямку.

    «Причина - калібрування вагів філією Укрінтеравтосервіс-Закарпаття. Обмеження не стосується пасажирського напрямку. Просимо вибачення за незручності», - зазначається у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що український кордон з Росією і Молдовою посилили сучасними комплексами радіоактивного і ядерного контролю

    Сучасні високоефективні комплекси TSA і RAPISCAN встановлені в пунктах пропуску Велика Писарівка та Миколаївка, що на кордоні з РФ, і в пункті пропуску Старокозаче - на кордоні з Республікою Молдова. Це зона відповідальності Сумського, Чернігівського і Білгород-Дністровського загонів.

    Мета обладнання - виявлення і припинення спроб незаконного переміщення через державний кордон радіоактивних речовин і ядерних матеріалів. 

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