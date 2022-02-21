Україна відреагувала на обстріл сараю в Росії під назвою «прикордонний пункт»

Враховуючи технічні характеристики наявних на озброєнні Збройних сил України артилерійських систем, ураження зазначеного приміщення є неможливим

Заяви ФСБ РФ про нібито обстріл об'єкту прикордонної служб у Ростовській області «українським снарядом» є фантазіями, оскільки Україна не обстрілює територію сусідньої держави. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, влада України цілком усвідомлює те, що відбувається, а президент України всі питання тримає на контролі.

«Ми в щоденному режимі збираємося й інформуємо президента, всі органи безпеки та оборони працюють 24/7 без вихідних. Звичайно, це їхнє (росіян – ред.) завдання, яке вони поставили собі давно, але наші військові можуть відповідати, вести вогонь у відповідь тільки у випадку, якщо є загроза життю нашим військовим», – заявив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що Збройні сили не ведуть обстріл території РФ і не мають до них жодного стосунку.

«Ми попереджали і зараз попереджаємо, що вони можуть фантазувати скільки завгодно, вони можуть робити що завгодно і ми готові до цього, більше того, до цього готовий світ. Бажання РФ спровокувати нас на активні дії не вийде», – заявив Данілов.

Свою заяву щодо начебто обстрілу з підривом «прикордонного пункту» ФСБ зробив і штаб Об’єднаних сил.

«Продемонстрована на фото та відео російськими пропагандистськими ЗМІ будівля більше нагадує «господарське приміщення», ані ж прикордонний пункт. Окрім цього, артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають в районах відведення. Відтак, враховуючи технічні характеристики наявних на озброєнні Збройних сил України артилерійських систем, ураження зазначеного «господарського приміщення» є неможливим», – йдеться у повідомленні.

Раніше ФСБ заявила про підрив прикордонного пункту у Ростовській області. При цьому російські ЗМІ оприлюднили відео цього «прикордонного пункту» ФСБ, який більше схожий на сарай серед лісу.

Видання «РБК» уточнює, що інцидент стався біля хутора Щербакова. Він розташований на маріупольському напрямку, кордон там контролюється терористами угруповання «ДНР», яких власне контролює Москва.

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