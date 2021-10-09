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    Україна запустить супутник, який дозволить стежити за Донбасом та Чорним морем

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    Запуск супутника &laquo;Січ-2-30&raquo; заплановано на грудень - Україна запустить супутник, який дозволить стежити за Донбасом та Чорним морем
    Запуск супутника «Січ-2-30» заплановано на грудень
    Фото: defence-ua.com

    За допомогою супутника «Січ-2-30» можна буде відстежувати переміщення військової техніки

    Український супутник «Січ-2-30», запуск якого заплановано на грудень, може використовуватися для стеження за переміщеннями військової техніки на Донбасі і кораблів у Чорному морі. Про це в інтерв'ю «РКБ-Україна» заявив глава Державного космічного агентства країни (ДКАУ) Володимир Тафтай .

    Коментуючи недостатню роздільну здатність українського космічного апарату (близько семи метрів), керівник зауважив, що один знімок із роздільною здатністю в півметра, отриманий з іншого супутника, дозволить визначити вид артилерійської установки, а потім вже буде досить «супутника «Січ» для того, щоб відстежувати, куди вона переміщається».

    «Так само і з кораблями. Потрібен один детальний супутниковий знімок, щоб зрозуміти, яке це судно, але подальше його переміщення Чорним морем буде абсолютно зрозумілим за даними супутника «Січ». А його захоплення кадру дозволить і виявити цей корабель», – заявив Тафтай.

    Раніше стало відомо, що контакт з компанією, що забезпечує запуск українського супутника «Січ 2-30» на ракеті Falcon 9, виробленої компанією SpaceX, укладено і здійснено авансування робіт. На сьогодні планова дата пуску супутника грудень 2021 року.

    В Україні розробником та виробником КС ДЗЗ «Січ-2-1» є державне конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля. За наземну частину відповідає Національний центр управління та випробувань космічних засобів.

    Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку ухвалив рекомендацію, щоб надати Державному космічному агентству спеціальний статус.

    Як ми повідомляли раніше, космічний туризм прийде в Україну у найближчі 10 років. Україна займатиметься космічним туризмом. Для цього буде створено окремий проєкт.

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    Теги: прапор туризм корабель Україна SpaceX Falcon
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    Україна запустить супутник, який дозволить стежити за Донбасом та Чорним морем