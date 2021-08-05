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    Маск показав ракету, яка полетить на земну орбіту (фото)

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    SpaceX&nbsp;встановила&nbsp;двигуни на гігантську ракету-носій Super Heavy - Маск показав ракету, яка полетить на земну орбіту (фото)
    SpaceX встановила двигуни на гігантську ракету-носій Super Heavy
    Фото: Elon Musk/Twitter

    SpaceX планує запустити ракету Starship на суперважкому прискорювачі Super Heavy

    Ілон Маск у мережі показав ракету Starship і транспортування двигунів Super Heavy. Уже незабаром відбудеться її запуск на земну орбіту. Про це Маск написав у Twitter.

    Компанія Маска SpaceX готується до першого орбітального випробувального польоту своєї системи Starship. Це космічний корабель, який зможе відправити космічний екіпаж на Місяць.

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    Маск показав ракету, яка полетить на земну орбіту (фото)
    Маск показав ракету, яка полетить на земну орбіту (фото)

    Раніше ж Ілон Маск показав частину Super Heavy зі встановленими двигунами Raptor. Його висота становить близько 70 метрів, а разом узяті Starship і Super Heavy мають висоту 121 м.

    Відомо, що SpaceX планує запустити ракету Starship на суперважкому прискорювачі Super Heavy зі свого космодрому в Бока-Чіка, штат Техас.

    Днями SpaceX встановила 29 двигунів на гігантську ракету-носій Super Heavy. Вона буде задіяна в рамках першого орбітального космічного польоту корабля Starship.

    Додамо, що вчені з різних країн попереджають, що розвага для мільярдерів, яка набирає популярність, може виявитися шкідливим для планети. Дані декількох досліджень, присвячених впливу космічного туризму на атмосферу.

    Космічний корабель New Shepard у вівторок, 21 липня, здійснив перший успішний комерційний політ у космос.

    Політ New Shepard відбувся через дев’ять днів після того, як у космос вирушив 70-річний британський мільярдер Річард Бренсон Космоплан VSS Unity його компанії Virgin Galactic, піднявся на висоту понад 100 кілометрів, а потім – після кількох хвилин «зависання» успішно приземлився на Землю.

    Перед польотом Бренсона Blue Origin заявила, що не вважає політ Virgin Galactic космічним: мовляв, для цього необхідно, щоб апарат піднявся на висоту понад 80 кілометрів. А втім, у США нижня космічна межа становить 80 кілометрів, тому Бренсон і ще п’ятеро членів екіпажу VSS Unity тепер офіційно вважаються астронавтами.

    Польоти Virgin Galactic та Blue Origin свідчать про посилення зацікавленості в космічному туризмі. Окрім Бренсона й Безоса, активну роль у цій сфері грає мільярдер Ілон Маск. Його компанія SpaceX до кінця 2021 року має відправити на своєму кораблі Crew Dragon місію Inspiration4 – її оплатив мільярдер Джаред Айзекман.

    Сам Маск, до речі, вже оголосив, що збирається вирушити в космос на кораблі VSS Unity Бренсона. А Virgin Galactic розігруватиме два квитки на один зі своїх наступних польотів – ці щасливці зможуть зекономити 250 тисяч гривень, які вже заплатили близько 600 людей, зокрема Джастін Бібер і Леонардо ДіКапріо.

    Нагадаємо, компанія Безоса отримала ліцензію на польоти людей у космос.

    Теги: космос Ілон Маск ракета
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    Маск показав ракету, яка полетить на земну орбіту (фото)