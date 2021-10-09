  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Шустер назвав Михайла Саакашвілі праведником світу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Шустер вважає, що життя Саакашвілі під загрозою, однак він все одно бореться за права людей - Шустер назвав Михайла Саакашвілі праведником світу
    Шустер вважає, що життя Саакашвілі під загрозою, однак він все одно бореться за права людей
    Фото: Михайло Саакашвілі/Facebook

    Ведучий зробив заяву у ефірі своєї програми 8 жовтня

    Ведучий програми «Свобода слова Савіка Шустера», яка виходить на телеканалі «Україна», Савік Шустер, назвав голову Виконавчого комітету реформ України, колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі – «праведником світу». Про це він сказав в ефірі 8 жовтня, запис відеофрагменту опубліковано в Facebook програми.

    «Я називаю праведником світу Михайла Саакашвілі. Михайло Саакашвілі повернувся в Грузію для того, щоб боротися за права людини, боротися за демократію, боротися за перемогу справедливості, якщо хочете, – зазначив Шустер. – Ось він був заарештований, зараз він перебуває в камері, оголосив голодування. І його життя під загрозою. Але в цьому випадку Михайло Саакашвілі – не тільки в цьому – він реально теж праведник світу».

    Раніше начальник пенітенціарної служби Грузії Ніка Цхваріашвілі повідомив, що Михайло Саакашвілі почав приймати в тюремній камері мед і натуральні соки.

    Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування.

    Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадали, що він є громадянином України.

    Теги: Савік Шустер Свобода Михайло Саакашвілі голодування Україна права людини Facebook президент мед
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шустер назвав Михайла Саакашвілі праведником світу