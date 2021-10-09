Шустер назвав Михайла Саакашвілі праведником світу
Ведучий зробив заяву у ефірі своєї програми 8 жовтня
Ведучий програми «Свобода слова Савіка Шустера», яка виходить на телеканалі «Україна», Савік Шустер, назвав голову Виконавчого комітету реформ України, колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі – «праведником світу». Про це він сказав в ефірі 8 жовтня, запис відеофрагменту опубліковано в Facebook програми.
«Я називаю праведником світу Михайла Саакашвілі. Михайло Саакашвілі повернувся в Грузію для того, щоб боротися за права людини, боротися за демократію, боротися за перемогу справедливості, якщо хочете, – зазначив Шустер. – Ось він був заарештований, зараз він перебуває в камері, оголосив голодування. І його життя під загрозою. Але в цьому випадку Михайло Саакашвілі – не тільки в цьому – він реально теж праведник світу».
Раніше начальник пенітенціарної служби Грузії Ніка Цхваріашвілі повідомив, що Михайло Саакашвілі почав приймати в тюремній камері мед і натуральні соки.
Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування. Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадали, що він є громадянином України.
Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування.
Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадали, що він є громадянином України.