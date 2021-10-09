Шустер назвав Михайла Саакашвілі праведником світу

Шустер вважає, що життя Саакашвілі під загрозою, однак він все одно бореться за права людей

Ведучий зробив заяву у ефірі своєї програми 8 жовтня

Ведучий програми «Свобода слова Савіка Шустера», яка виходить на телеканалі «Україна», Савік Шустер, назвав голову Виконавчого комітету реформ України, колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі – «праведником світу». Про це він сказав в ефірі 8 жовтня, запис відеофрагменту опубліковано в Facebook програми.

«Я називаю праведником світу Михайла Саакашвілі. Михайло Саакашвілі повернувся в Грузію для того, щоб боротися за права людини, боротися за демократію, боротися за перемогу справедливості, якщо хочете, – зазначив Шустер. – Ось він був заарештований, зараз він перебуває в камері, оголосив голодування. І його життя під загрозою. Але в цьому випадку Михайло Саакашвілі – не тільки в цьому – він реально теж праведник світу».

Раніше начальник пенітенціарної служби Грузії Ніка Цхваріашвілі повідомив, що Михайло Саакашвілі почав приймати в тюремній камері мед і натуральні соки.