Найбільший і найдорожчий: під Києвом встановлюють прапор за 22 млн грн (фото)

На території парку «Перемога» у Броварах Київської області встановюють флагшток висотою 72 м для прапора 12х18 м

За кілька днів у Броварах завершать роботи зі встановлення найбільшого державного прапора на Київщині

Із нагоди Дня державного прапора України у Броварах тривають роботи зі встановлення найбільшого стяга на території Київщини. Згідно з проєктом 18-метровий прапор буде майоріти на флагштоці висотою 72 метри. Про це повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

«Активно готуємось до відзначення Дня державного прапора та 30-ї річниці Незалежності нашої країни. З нагоди свят встановлюємо найбільший державний прапор у регіоні. Цей проєкт несе в собі потужний культурний сенс, адже наша символіка – один із найкращих засобів ідентифікації», – зазначив Володін.

Підрядники вже влаштували фундамент під щоглу, виконали електротехнічні роботи, провели зовнішнє освітлення і змонтували флагшток. Наразі вони працюють над влаштуванням під’їзних шляхів і озелененням території.

Завершити всі роботи на об’єкті планують уже через кілька днів.

Загальна вартість проєкту склала орієнтовно 22 млн грн. Слід зазначити, що прапор у Броварах буде найдорожчим із усіх, які встановлюють в Україні до Дня Незалежності.

Нагадаємо, уряд затвердив план заходів з підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці Незалежності України. Так, до Дня прапора передбачено проведення церемонії урочистого підняття держпрапора України за участю президента, керівників органів держвлади в Києві і населених пунктах, де реалізовано проект «Найбільший державний прапор України», а також у дипломатичних установах за кордоном.

На самі урочистості прогнозується витратити близько 100 млн грн. Прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн включає витрати на будівництво та модернізацію низки об’єктів.