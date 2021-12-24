Вступ до НАТО та ЄС: скільки українців проголосували б на референдумі «за»

Більшість українців на референдумі підтримали б вступ України до ЄС і НАТО

Переважна більшість українців у разі проведення референдуму підтримали б вступ України до Євросоюзу і НАТО. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, яке провів Київський міжнародний інститут соціології 13-16 грудня 2021 року.

За даними опитування, у випадку референдуму щодо вступу до ЄС 67,1% серед усіх респондентів проголосували б «за», 21,6% – «проти». Решта респондентів не голосували б або не визначилися з вибором (зазвичай, обидві ці категорії респондентів в результаті не беруть участі в референдумах). Таким чином, серед тих, хто взяв би участь у референдумі, 75,7% підтримали б вступ до ЄС.

графіка: kiis

У випадку референдуму щодо вступу до НАТО 59,2% серед усіх респондентів проголосували б «за», 28,1% – «проти». Таким чином, серед тих, хто взяв би участь у референдумі, 67,8% підтримали б вступ до НАТО.

Серед жителів заходу/центру переважна більшість підтримують і вступ до ЄС, і вступ до НАТО. На півдні/сході підтримка євроатлантичної інтеграції нижча. Водночас у випадку вступу до ЄС більшість на референдумі підтримали б таке рішення, а у випадку вступу до НАТО голоси «за» і «проти» розділилися б практично порівну.

При цьому, за даними опитування, 39,2% респондентів вважають, що прийняття вимоги президента РФ Володимира Путіна не приймати Україну в НАТО послабить безпеку України, оскільки лише розпалить агресивність Путіна щодо України. Вважають, що прийняття такої вимоги посилить безпеку України, тому що послабить агресивність Путіна щодо України, – 29,7%. Ще 31,1% респондентів не визначилися зі своєю думкою.



Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 13-16 грудня 2021 року серед 1203 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,2%.

Також опитування показало, скільки українців вважають реальним вторгнення РФ.