В Україну їде нова глава МЗС Німеччини. Нардеп озвучив українські очікування

Важко буде переконати німецьку еліту зупинити «Північний потік-2», однак треба спробувати, вважає Олександр Мережко

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 17 січня прилетить до України. Це перший візит до Києва політикині на цій посаді. Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко у коментарі «Главкому» відзначає, що сам факт візиту нової міністерки закордонних справ Німеччини в Україну є важливим.

«Особисто Бербок і її партія позитивно ставляться до України, розуміють усю складність нашої ситуації і виступають проти «Північного потоку-2». Символічно, що даний візит відбудеться на тлі посилення ескалації та погроз з боку Росії», – каже нардеп.

Водночас слід усвідомлювати, що в питаннях зовнішньої політики Бербок, незважаючи на її погляди, обмежена коаліційною угодою і необхідністю враховувати погляди інших учасників коаліції на зовнішньополітичні питання, нагадує Мережко.

«Вважаю, що дуже важко буде переконати німецьку еліту зупинити «Північний потік-2» зважаючи на великі кошти, які були потрачені на будівництво цього газогону. Втім, це могло б статися у випадку запровадження США санкції проти компаній, задіяних у реалізації даного проєкту. Але поки невідомо, чи готова адміністрація Байдена піти на такий крок з огляду на те, що це може негативно позначитися на відносинах між США та Німеччиною», – пояснює експерт.

Що стосується перспективи членства України в НАТО, Німеччина, як і Франція, не може дозволити собі відкрито заявити про те, що вона проти вступу України до Альянсу з певних причин, у тому числі, ймовірно, через побоювання погіршити відносини з Росією. Тому шукаються якісь приводи, упевнений Олександр Мережко.

«З Німеччиною треба поводитися дипломатично і делікатно, намагаючись її переконати за допомогою вагомих і раціональних аргументів, що в її інтересах підтримувати Київ усіма засобами і врешті-решт прийняти Україну в НАТО. При цьому, потрібно уникати контрпродуктивних аргументів, які можуть лише викликати роздратування німецької зовнішньополітичної еліти, і спиратися на наших реальних чи потенційних союзників у німецькому уряді, серед яких, безперечно, Бербок. Треба якось зацікавити Німеччину, щоб вона відчувала, що боротьба України за свою незалежність і безпеку проти російської агресії це також і її боротьба. Можливо таким стимулом може стати економічна зацікавленість німецьких інвесторів в Україні. З точки зору не тільки психології, але й також політики, економічний інтерес є потужним стимулом», – сказав нардеп.

Як відомо, в німецькому уряді визначальною є позиція канцлера Олафа Шольца, який виступає на підтримку газогона і проти постачання озброєнь Україні. Таку позицію можуть змінити лише два чинники, вважає Мережко: по-перше, внутрішній тиск німецьких виборців та німецького бізнесу, а по-друге, зовнішній тиск США та інших партнерів Німеччини.