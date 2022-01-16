Київ разом із Заходом реалізує пакет заходів щодо стримування Росії – Кулеба

Глава МЗС вважає, що переговори Росії із представниками НАТО і США стали «кульмінацією дипломатії стримування»

Україна разом із країнами Заходу прикладає зусилля до стримування Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю, яке опубліковане в неділю на сайті німецької газети Bild.

«Разомі з союзниками і партнерами ми тісно працюємо над реалізацією масштабного пакету по стримуванню», – сказав він.

За його словами, даний план охоплює три аспекти: дипломатію, роботу над економічними санкціями, а також поглиблення оборонного співробітництва Заходу з Україною. Істотних подробиць із цього приводу він не навів.

Кулеба вважає, що минулі на цьому тижні переговори Росії із представниками НАТО і США стали «кульмінацією дипломатії стримування».

Нагадаємо, раніше у Брюсселі пройшли перші з 2019 року переговори у рамках комісії НАТО-Росія, ключовою темою яких мало стати питання широкомасштабного накопичення російських військових сил біля кордонів з Україною.

Як відомо, США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо розширення НАТО.

Напередодні заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія приготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації для України.

Зазначимо, конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає.

Ще стало відомо, що Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.

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