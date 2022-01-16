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    Київ разом із Заходом реалізує пакет заходів щодо стримування Росії – Кулеба

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    Україна за підтримки НАТО протистоїть російській агресії - Київ разом із Заходом реалізує пакет заходів щодо стримування Росії – Кулеба
    Україна за підтримки НАТО протистоїть російській агресії
    фото з відкритих джерел

    Глава МЗС вважає, що переговори Росії із представниками НАТО і США стали «кульмінацією дипломатії стримування»

    Україна разом із країнами Заходу прикладає зусилля до стримування Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю, яке опубліковане в неділю на сайті німецької газети Bild.

    «Разомі з союзниками і партнерами ми тісно працюємо над реалізацією масштабного пакету по стримуванню», – сказав він.

    За його словами, даний план охоплює три аспекти: дипломатію, роботу над економічними санкціями, а також поглиблення оборонного співробітництва Заходу з Україною. Істотних подробиць із цього приводу він не навів.

    Кулеба вважає, що минулі на цьому тижні переговори Росії із представниками НАТО і США стали «кульмінацією дипломатії стримування».

    Нагадаємо, раніше у Брюсселі пройшли перші з 2019 року переговори у рамках комісії НАТО-Росія, ключовою темою яких мало стати питання широкомасштабного накопичення російських військових сил біля кордонів з Україною.

    Як відомо, США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо розширення НАТО.

    Напередодні заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія приготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації для України.

    Зазначимо, конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає.

    Ще стало відомо, що Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.

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    Теги: МЗС Росія Київ США НАТО Україна Дмитро Кулеба
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    Київ разом із Заходом реалізує пакет заходів щодо стримування Росії – Кулеба