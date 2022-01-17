Французький сенатор: Україна повинна залишатися «червоною лінією» для європейців

Надія Сологуб, керівниця групи дружби «Україна-Франція» у Сенаті вважає, що суверенітет Європи не може залежати від того, що диктує Путін

Надія Сологуб очолює групу дружби з Україною у французькому Сенаті

Чи буде українське питання актуальним для Франції, яка цього року має пройти чергові президентські вибори? «Главком» поспілкувався із французькою сенаторкою Надією Сологуб, керівницею групи дружби «Україна-Франція». Від Парижа залежить цього року надто багато, враховуючи те, що Франція нині головує в Раді Європейського Союзу.

Як ви та ваші колеги із групи дружби оцінюєте ситуацію з переговорами РФ та США щодо безпекових питань, у яких Україна є фактично головною темою?

Ми добре проінформовані про напруження, що існує між Україною та Росією. Питання України для нас залишається «червоною лінією», яку не можна перетнути й з боку Європи, і з боку Франції. В кінці грудня я направила запит нашому міністру закордонних справ щодо позиціювання Франції та Європи (щодо України – «Главком») і він дав мені офіційну відповідь. За його словами, це питання вимагає багато дипломатичних зусиль і такту. Переговори, які проходили між Росією, НАТО, США, є надто чутливими.

Як ви оцінюєте безпекові ризики для України та Європи, коли йдеться про збільшення військової присутності Росії на українському кордоні?

Хочу ще раз наголосити, що для нас, європейців, Україна має залишатися «червоною лінією», за яку не можна в жодному випадку перейти. Однак питання загрози зі свого боку я оцінити не можу. Водночас ми мусимо зробити все можливе, щоби ситуація стабілізувалася, щоб з одного боку Європа та Франція, з іншого боку Росія – отримали гарантії безпеки і це привело до деескалації.

Як загалом ви оцінюєте контакти з Україною на парламентському рівні?

В рамках моєї роботи, як голови групи міжпарламентської співпраці між Сенатом та Верховною радою України, я мала можливості налагодити дуже тісні та інтенсивні контакти з нашими партнерами в Україні. Я відвідала Україну в липні минулого року і я мала змогу поспілкуватися з українськими колегами. Контакти, які ми встановили, дають надію й на подальші можливості на майбутнє.

Парламентська делегація Французької Республіки влітку 2021 року відвідала Україну. У зустрічі з віцеспікеркою Верховної Ради Оленою Кондратюк взяли участь голови груп дружби з Україною у Національних Зборах Валерія Фор-Мунтян, у Сенаті – Надія Сологуб, член Комісії у закордонних справах Національних зборів Анн Жанте та Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен

Президентські вибори у Франції пройдуть уже у квітні цього року. Чи говорять потенційні кандидати в президенти про питання регіональної безпеки та співпраці в рамках політики добросусідства, зокрема, з Україною?

Ви маєте рацію, що міжнародні питання і позиціювання Франції мають бути в центрі президентської кампанії, яка зараз у нас розгортається. Ми маємо дуже уважно звертати увагу, що пропонують кандидати на президентську посаду, бо це є питання стратегічного характеру для Франції. І ми маємо продовжувати працювати в рамках Нормандського формату або інших форматів, щоб забезпечити стабільність для України.

Президент Росії Володимир Путін фактично поставив ультиматум Заходу про неприйняття України в НАТО. Що про це думають у Франції? І чи може це вплинути на євроінтеграцію України?

Я б не хотіла своєю відповіддю ускладнити ситуацію. Звичайно, питання інтеграції України до Євросоюзу не може залежати від вимог Росії. Очевидно, що суверенітет Європи також не може залежати від того, що диктує Путін.

Звичайно, зараз треба, щоб Франція в рамках свого головування в Європейському Союзі безпосередньо зайнялася цим питанням. Але, думаю, що шестимісячний період – це замало, щоб кардинально змінити ситуацію, і весь Європейський Союз прийматиме рішення. В будь-якому випадку ми не можемо піддатися на шантаж Путіна

Чи очікуються найближчим часом візити чи контакти з вашими українськими колегами?

В рамках головування моєї роботи у групі парламентської співпраці, ми плануємо прийняти делегацію українських парламентарів.

Маріанна Присяжнюк, для «Главкома»