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    Кремль заявив, що не може більше терпіти «вторгнення НАТО в Україну»

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    Кремль не визнає окупацію українських територій, проте заявляє про вторгнення Альянсу - Кремль заявив, що не може більше терпіти «вторгнення НАТО в Україну»
    Кремль не визнає окупацію українських територій, проте заявляє про вторгнення Альянсу
    фото з відкритих джерел

    Прессекретар Путіна розповів, у чому вбачає загрозу безпеці Європи

    Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія спостерігає «поступове вторгнення» НАТО в Україну. За його словами, Москва не може більше з цим миритися. Про це Пєскова розповів телеканалу CNN.

    «Ми спостерігаємо» поступове вторгнення «НАТО на територію України», – заявив Пєсков.

    Він додав, що НАТО має в Україні свою інфраструктуру, інструкторів, запаси озброєння і навчає українських військових. Пєсков зазначив, що такий стан справ підвів відносини Росії і Альянсу до «червоної межі».

    «І це було головною причиною, по якій президент Росії Володимир Путін сказав: «Хлопці, для нас це – реальна загроза», – підкреслив Пєсков, додавши, що сьогоднішня ситуація – це реальна загроза безпеці в Європі.

    До слова, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що РФ навіть не обговорюватиме вимогу США відвести російські війська від кордону України та повернути їх до казарм.

    Напередодні Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.

    Нагадаємо, у Брюсселі пройшли перші з 2019 року переговори у рамках комісії НАТО-Росія, ключовою темою яких мало стати питання широкомасштабного накопичення російських військових сил біля кордонів з Україною.

    Як відомо, США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо розширення НАТО.

    Напередодні заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія приготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації для України.

    Зазначимо, конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає.

    Ще стало відомо, що Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.

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    Теги: Росія США НАТО зброя Путін Україна прессекретар
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    Кремль заявив, що не може більше терпіти «вторгнення НАТО в Україну»