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    Українка у грудні знайшла гриба-велетня (фото)

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    Фото величенького білого опублікувала мешканка Херсонщини - Українка у грудні знайшла гриба-велетня (фото)
    Фото величенького білого опублікувала мешканка Херсонщини
    Фото: «Грибники Південної України» / Facebook

    Зимовий грибочок заважив понад кілограм

    У лісі під Олешками на Херсонщині місцева мешканка знайшла чималого білого гриба. Вага знахідки перевищує кілограм. Про йдеться у публікації групи «Грибники Південної України» в Facebook.

    «Ось цей білий гриб я знайшла сьогодні! 03.12.21. Вага понад 1 кг. Олешки Херсонської області», – написала власниця знахідки Ясмін-Юлія Чуп.

    На сторінці клубу любителів збирання дикорослих грибів розмістили фото гігантського гриба.

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    У коментарях грибники розповіли, що зараз на Херсонщині триває врожайний «грибний сезон», декому вдалося зібрати кілограм маслюків.

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    Теги: Херсонщина урожай гриби
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    Українка у грудні знайшла гриба-велетня (фото)