Українка у грудні знайшла гриба-велетня (фото)

Зимовий грибочок заважив понад кілограм

У лісі під Олешками на Херсонщині місцева мешканка знайшла чималого білого гриба. Вага знахідки перевищує кілограм. Про йдеться у публікації групи «Грибники Південної України» в Facebook.

«Ось цей білий гриб я знайшла сьогодні! 03.12.21. Вага понад 1 кг. Олешки Херсонської області», – написала власниця знахідки Ясмін-Юлія Чуп.

На сторінці клубу любителів збирання дикорослих грибів розмістили фото гігантського гриба.

У коментарях грибники розповіли, що зараз на Херсонщині триває врожайний «грибний сезон», декому вдалося зібрати кілограм маслюків.

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