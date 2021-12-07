Українка у грудні знайшла гриба-велетня (фото)
Зимовий грибочок заважив понад кілограм
У лісі під Олешками на Херсонщині місцева мешканка знайшла чималого білого гриба. Вага знахідки перевищує кілограм. Про йдеться у публікації групи «Грибники Південної України» в Facebook.
«Ось цей білий гриб я знайшла сьогодні! 03.12.21. Вага понад 1 кг. Олешки Херсонської області», – написала власниця знахідки Ясмін-Юлія Чуп.
На сторінці клубу любителів збирання дикорослих грибів розмістили фото гігантського гриба.
У коментарях грибники розповіли, що зараз на Херсонщині триває врожайний «грибний сезон», декому вдалося зібрати кілограм маслюків.