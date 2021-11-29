Хліб подорожчає до 40 грн за буханець. Названо причину

Зростання цін на зерно та неефективний контроль обсягів його експорту невдовзі кардинально позначаться на цінах

Попри рекордний урожай, вже наступного року ціна буханця хлібу в Україні може перевищити 40 грн. До того ж, вироблятиметься він, переважно, з імпортного зерна, йдеться у відеосюжеті видання Дзеркало тижня.

Основна причина майбутнього подорожчання – висока ціна на сировину. Цього року лише 40% зібраного в Україні зерна можна використовувати для випікання хлібу. До того ж, аграрне відомство вирішило експортувати більшість врожаю.

З 32 млн тонн зібраного цьогоріч в Україні зерна лише 13 млн тонн за своїми якостями є продовольчим. При цьому, нашій країні для забезпечення внутрішніх потреб необхідно 6 млн тонн якісного зерна на рік.

Попри це, аграрне відомство цього року затвердило граничний обсяг експорту вітчизняного зерна на рівні 25 млн тонн без розділення на продовольчі та фуражні класи сировини.

Через це на поточний момент з 11 млн тонн пшениці, що Україна вже встигла експортувати до інших країн, 90% або майже 10 млн тонн – саме продовольча пшениця.

Таким чином, вже зараз запаси пшениці всередині країни не відповідають потребам вітчизняної продовольчої галузі. Через це вітчизняні пекарі б’ють на сполох: їм доведеться купувати борошно за кордоном.

Нагадаємо, про загрози продовольчій безпеці України через неконтрольовані обсяги експорту зерна раніше попереджали представники борошномельної, хлібопекарської та суміжних галузей.

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