Нема з чого пекти хліб. Експерт пояснив, куди зник рекордний врожай

Гендиректор «Укрхлібпром»: «Інші країни в умовах пандемії обмежують експорт, створюють стратегічні запаси, а ми…»

В той час, як інші держави в умовах пандемії коронавірусу обмежують експорт та створюють стратегічні запаси зерна, в Україні цього року знехтували продовольчою безпекою. Про це інтерв’ю «Главкому» розповів керівник об'єднання «Укрхлібпром» Олександр Васильченко.

Експерт нагадав, що цього року Мінекономіки підписало із представниками зернового ринку Меморандум, згідно з яким трейдерам дозволялося експортувати 25,3 млн тонн української пшениці. Внутрішні потреби України у пшениці становлять приблизно 7 млн тонн (5,5 млн тонн – продовольчих класів), а загальний врожай пшениці після очишення становив 30-31 млн тонн. Отже, запаси пшениці, що забезпечуватимуть власні потреби України, згідно з меморандумом, залишалися на межі необхідного. Через це велика кількість представників галузі відкликала свої підписи під остаточною редакцією документа.

«Згідно з меморандумом на 2021/2022 маркетинговий рік дозволено експортувати 25,3 млн тонн пшениці. Так, треба зважати на інтереси трейдерів, щоб і вони заробили, і країна валюту отримала. Але при цьому треба дотриматися й інтересів борошномелів і хлібопекарів. Тобто, зрештою – інтересів українців, яким потрібен якісний хліб за доступними цінами. А що вийшло? Ось рахуємо баланс. Якщо після очищення зерна новий урожай пшениці становить 31 млн тонн максимум, то забираємо 25,3 і отримуємо 5,7 млн. тонн», – наголосив Олександр Васильченко.

Динаміка виробництва пшениці в Україні

джерело: ZN.ua

Фахівець додав, що спочатку під час підписання меморандуму обговорювався граничний обсяг експорту 24,4 млн тонн пшениці (якась частина – фуражного класу, якась – продовольчого). Але в результаті прийняли цифру 25,3 млн тонн, причому без вказівки класів.

«Тобто продавайте яку завгодно. Звичайно, продовольча пшениця дорожча, і продавати її вигідніше. Ось ми свої підписи під меморандумом і відкликали», – зазначив Олександр Васильченко.

Раніше повідомлялося, що хліб подорожчає та стане гіршої якості попри рекордний врожай.

В Україні зібрано рекордний урожай пшениці – 32,2 млн тонн у бункерній вазі. Після очищення це 30-31 млн тонн, але все одно начебто досить багато. Однак тут треба розуміти, що лише 42% пшениці – продовольча. Решта – фураж. Тобто зерна, з якого виготовляються хліб та хлібобулочні вироби, – максимум 13 млн тонн.