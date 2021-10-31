  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Порошенко із ножем у руках показав, чим займався на Геловін (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Осінній день для подружжя Порошенків не минув дарма - Порошенко із ножем у руках показав, чим займався на Геловін (фото)
    Осінній день для подружжя Порошенків не минув дарма
    Фото: Петро Порошенко/Facebook

    П’ятий президент назбирав три відра опеньків

    П’ятий президент України Петро Порошенко похвалився «упольованими» дарами лісу. На своїй сторінці у Facebook він оприлюднив світлини, на яких із ножем у руці позує біля відер із опеньками.

    «Черговий грибний день у цьому році не минув даремно. Три відра опеньок – наш врожай лише за сьогодні. Це трохи менше, ніж минулоріч. Але буде чим смакувати цілу зиму», – підписав знімки Порошенко.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Порошенко із ножем у руках показав, чим займався на Геловін (фото)
    Порошенко із ножем у руках показав, чим займався на Геловін (фото)
    Фото: Петро Порошенко/Facebook

    Марина Порошенко також допомагала чоловікові збирати гриби.

    У коментарях до публікації користувачі вітають подружжя із тим, що вони так вдало вибралися до лісу, та просять фірмовий Маринин рецепт маринованих опеньків.

    Раніше Порошенка весело привітали із днем народження у соцмережі.

    Також Петро Порошенко та Марина відсвяткували муслінове весілля. Колишній президент розповів, як 37 років тому одружився з дівчиною Мариною, яка стала коханням його життя.

    Нагадаємо, Марина Порошенко показала свій диво-сад. Дружина експрезидента зізналася, що мріє перетворити свій дім на ботанічний парк, і більше десяти років працює над цим задумом.

    Читайте також: Як Порошенко на трасі скуплявся (фото)
    Теги: Петро Порошенко весілля Марина Порошенко Facebook президент дружина парк рецепт Геловін гриби
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Порошенко із ножем у руках показав, чим займався на Геловін (фото)