Порошенко із ножем у руках показав, чим займався на Геловін (фото)

Осінній день для подружжя Порошенків не минув дарма

П’ятий президент назбирав три відра опеньків

П’ятий президент України Петро Порошенко похвалився «упольованими» дарами лісу. На своїй сторінці у Facebook він оприлюднив світлини, на яких із ножем у руці позує біля відер із опеньками.

«Черговий грибний день у цьому році не минув даремно. Три відра опеньок – наш врожай лише за сьогодні. Це трохи менше, ніж минулоріч. Але буде чим смакувати цілу зиму», – підписав знімки Порошенко.

Марина Порошенко також допомагала чоловікові збирати гриби.

У коментарях до публікації користувачі вітають подружжя із тим, що вони так вдало вибралися до лісу, та просять фірмовий Маринин рецепт маринованих опеньків.

Раніше Порошенка весело привітали із днем народження у соцмережі.

Також Петро Порошенко та Марина відсвяткували муслінове весілля. Колишній президент розповів, як 37 років тому одружився з дівчиною Мариною, яка стала коханням його життя.

Нагадаємо, Марина Порошенко показала свій диво-сад. Дружина експрезидента зізналася, що мріє перетворити свій дім на ботанічний парк, і більше десяти років працює над цим задумом.