На Херсонщині браконьєр сплатить 2 млн грн за вилов раків

Чоловік незаконно упіймав майже 600 штук членистоногих

Мешканець Нової Каховки на Херсонщині попався на браконьєрстві. Про це повідомляє «Голос України».

Він надяг гідрокостюм із маскою та поліз до Північно-Кримського зрошувального каналу збирати на дні раків. Назбирав їх аж 575 штук. Під час «полювання» чоловіка впіймав рибоохоронний патруль.

Патрульні нагадали 38-річному дайверу, що вилов будь-яких водних біоресурсів у зрошувальній системі заборонено, і вилучили в нього гідрокостюм та «трофеї».

Заступник начальника Херсонського рибоохоронного патруля Григорій Базенко пояснив: якщо раніше відшкодування за одного рака становило 25 гривень, то тепер – понад 3,3 тисячі гривень. У результаті браконьєрові «виставили рахунок» на 1 мільйон 915,9 тисячі гривень.

А от виловленим ракам пощастило значно більше – патрульні повернули їх до каналу живими та неушкодженими.

Нагадаємо, штрафи за незаконний вилов в Україні збільшили у сотні разів.

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