Українка викинула паспорт: прикордонники прокоментували скандал із харків'янкою

Жінка з Харкова з дітьми вирішила позбутися паспорта після того, як їй відмовили у вильоті в Туреччину

У Держприкордонслужбі України прокоментували скандальне відео в мережі, на якому жінка з дітьми викидає українські паспорти і скаржиться на отриману відмову на виліт в Стамбул на відпочинок. Начальник Харківського прикордонного загону Максим Бояр пояснив, що у жінки не були належно оформлені документи на виїзд з дітьми. Про це у вівторок, 18 травня, він заявив в коментарі телеканалу Simon.

За словами керівника прес-служби, жінці під час проходження паспортного контролю в аеропорту «Харків» пояснили причину відмови в пропуску.

«Не пропустили тому, що у неї були не всі документи, а саме відсутня нотаріально завірена згода на виїзд за кордон одного з батьків», - пояснив Бояр.

Він розповів, що після відмови жінка до прикордонників не зверталася, і додав, що правоохоронні органи також щодо інциденту з ними не зв'язувалися.

Начальник Харківського прикордонного загону також висловився про відео щодо кидання жінкою паспортів.

«Це, я вважаю, для будь-якого громадянина України є обурливим випадком», - зазначив він.

Раніше жінка з Харкова з дітьми викинула паспорт після того, як їй відмовили у вильоті в Туреччину. Українка розповіла, що вона з дітьми два рази купувала нові квитки, але полетіти їм так і не вдалося. У ролику показані діти, які викидають свої паспорти на землю.