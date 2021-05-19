Українка викинула паспорт: прикордонники прокоментували скандал із харків'янкою
Жінка з Харкова з дітьми вирішила позбутися паспорта після того, як їй відмовили у вильоті в Туреччину
За словами керівника прес-служби, жінці під час проходження паспортного контролю в аеропорту «Харків» пояснили причину відмови в пропуску.
«Не пропустили тому, що у неї були не всі документи, а саме відсутня нотаріально завірена згода на виїзд за кордон одного з батьків», - пояснив Бояр.
Він розповів, що після відмови жінка до прикордонників не зверталася, і додав, що правоохоронні органи також щодо інциденту з ними не зв'язувалися.
Начальник Харківського прикордонного загону також висловився про відео щодо кидання жінкою паспортів.
«Це, я вважаю, для будь-якого громадянина України є обурливим випадком», - зазначив він.
Раніше жінка з Харкова з дітьми викинула паспорт після того, як їй відмовили у вильоті в Туреччину. Українка розповіла, що вона з дітьми два рази купувала нові квитки, але полетіти їм так і не вдалося. У ролику показані діти, які викидають свої паспорти на землю.