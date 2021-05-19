Пенсія онлайн: міністр анонсував нову послугу для літніх українців
Федоров анонсував розширені можливості застосунку «Дія»
«Ми хочемо, щоб якомога більше українців використовували переваги цифрової держави, цифрові сервіси, і тому приділяємо увагу старшому поколінню. Наприклад, у нас є проєкт «Дія. Цифрова освіта», де ми навчаємо базовій цифровій грамотності. Вже зняли 57 освітніх серіалів, залучаємо різних зірок, щоб людям старшого віку було цікаво дивитися. Також проводимо інтернет у села, покращуємо мобільний інтернет. Ми хочемо, щоб можна було отримувати й пенсію онлайн, без прив'язки до місця реєстрації, будемо запускати найближчим часом», - розповів Федоров.
Також міністр прокоментував впровадження електронного паспорта:
«З учорашнього дня для тих, хто користується «Дія. Паспорт» оновили «Дію», там є актуальна прописка, і ми це питання вирішуємо, щоб не потрібно було носити довідку з місця реєстрації. Також ми зареєстрували законопроєкт, який взагалі вбиває цей радянський штамп у паспорт і довідку до ID-паспорта. Вже з 24 серпня, як анонсував президент, ми входимо в режим paperless, жоден держорган не матиме права вимагати будь-яку довідку, якщо ця інформація є в реєстрі. Ще трохи потрібно почекати тим, у кого старий паспорт». – зазначив він.
Раніше глава Мінсоцполітики розповіла про плани підвищити пенсії. «Із 1 липня на 100 гривень, тобто ми даємо щомісячну доплату до пенсій тим людям, які не підпадали під індексацію в 2019-2020 роках. Так прописано в законодавстві, реформа 2017 року. Ми знаємо цю категорію людей, і коли ми робили індексацію з березня для 8 млн осіб, я знала, що ще є півмільйона ось таких людей, ми для них також визначили з 1 липня щомісячну доплату по 100 гривень», – розповіла глава Мінсоцполітики.
Як повідомлялося, пенсії можуть урізати на 50%: хто ризикує втратити частину виплати.