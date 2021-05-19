Пенсія онлайн: міністр анонсував нову послугу для літніх українців

Федоров анонсував розширені можливості застосунку «Дія»

У застосунку «Дія» розробники приділяють все більше уваги користувачам старшого покоління, зокрема, для них скоро стане доступною послуга пенсія онлайн. Про це розповів на телеканалі «Україна 24» міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Ми хочемо, щоб якомога більше українців використовували переваги цифрової держави, цифрові сервіси, і тому приділяємо увагу старшому поколінню. Наприклад, у нас є проєкт «Дія. Цифрова освіта», де ми навчаємо базовій цифровій грамотності. Вже зняли 57 освітніх серіалів, залучаємо різних зірок, щоб людям старшого віку було цікаво дивитися. Також проводимо інтернет у села, покращуємо мобільний інтернет. Ми хочемо, щоб можна було отримувати й пенсію онлайн, без прив'язки до місця реєстрації, будемо запускати найближчим часом», - розповів Федоров.

Також міністр прокоментував впровадження електронного паспорта:

«З учорашнього дня для тих, хто користується «Дія. Паспорт» оновили «Дію», там є актуальна прописка, і ми це питання вирішуємо, щоб не потрібно було носити довідку з місця реєстрації. Також ми зареєстрували законопроєкт, який взагалі вбиває цей радянський штамп у паспорт і довідку до ID-паспорта. Вже з 24 серпня, як анонсував президент, ми входимо в режим paperless, жоден держорган не матиме права вимагати будь-яку довідку, якщо ця інформація є в реєстрі. Ще трохи потрібно почекати тим, у кого старий паспорт». – зазначив він.

Раніше глава Мінсоцполітики розповіла про плани підвищити пенсії. «Із 1 липня на 100 гривень, тобто ми даємо щомісячну доплату до пенсій тим людям, які не підпадали під індексацію в 2019-2020 роках. Так прописано в законодавстві, реформа 2017 року. Ми знаємо цю категорію людей, і коли ми робили індексацію з березня для 8 млн осіб, я знала, що ще є півмільйона ось таких людей, ми для них також визначили з 1 липня щомісячну доплату по 100 гривень», – розповіла глава Мінсоцполітики.

Як повідомлялося, пенсії можуть урізати на 50%: хто ризикує втратити частину виплати.