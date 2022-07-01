Ракетний удар по Одещині: кількість загиблих зросла

Серед загиблих 12-річна дівчинка

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області зросла до 21 особи. Про це повідомив речник Одеської Обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі інформаційного телемарафону.

«На цю хвилину маємо вже загиблу 21 людину, серед них 12-річна дитина», – сказав Братчук.

Він зазначив, що кількість постраждалих залишається незмінною. Наразі рятувальна операція продовжується.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок удару по Білгород-Дністровському районі Одещини вже загинули 20 осіб. Ще 38 людей постраждали.

Сьогодні вночі в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв. Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.