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    Новини

    Ракетний удар по Одещині: кількість загиблих зросла

    Ракетний удар по Одещині: кількість загиблих зросла
    фото: ДСНС

    Серед загиблих 12-річна дівчинка

    Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області зросла до 21 особи. Про це повідомив речник Одеської Обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі інформаційного телемарафону.

    «На цю хвилину маємо вже загиблу 21 людину, серед них 12-річна дитина», – сказав Братчук.

    Він зазначив, що кількість постраждалих залишається незмінною. Наразі рятувальна операція продовжується.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок удару по Білгород-Дністровському районі Одещини вже загинули 20 осіб. Ще 38 людей постраждали.

    Сьогодні вночі в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв. Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.

    Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

    Теги: росія окупанти війна обстріл Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Одещині: кількість загиблих зросла