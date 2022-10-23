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Українські аграрії активно збирають врожай: оприлюднено ключові цифри

Юрій Лящук
glavcom.ua
Українські аграрії активно збирають врожай: оприлюднено ключові цифри
Аграрії відстають від графіку збирання врожаю
Фото: Латифундист

Вже завершено збирання пшениці, ячменю, гороху та ріпаку

Українські аграрії зібрали 44,1 млн тонн сільськогосподарських культур із загальної площі 13,13 млн га, повідомляється на сайті Мінагро.

За два тижні загальна площа сільгоспугідь, з яких зібрано врожай, збільшилася на 5% – до 67% раніше запланованих площ. За цей період зібрано 10,8 млн тонн зерна.

Вже завершено збирання пшениці, ячменю, гороху та ріпаку.

Просо зібрано з 93%, гречка – з 88%, соняшник – з 68%, соя – з 52%, цукрові буряки – з 49%, кукурудза – з 12%.

Остаточний урожай пшениці становив 19,2 млн тонн з 4,7 млн га, ячменю – 5,5 млн. тонн з 1,6 млн га, ріпаку – 3,1 млн. тонн з 1,96 млн га, гороху – 261 тис. тонн із 111,5 тис. га.

Крім того, вже зібрано 7 млн тонн соняшника, 4,2 млн тонн цукрових буряків, 2,7 млн тонн кукурудзи, 1,9 млн тонн сої, 141 тис. тонн гречки, а також 97 тис. тонн проса.

Середня врожайність по всіх культурах у поточному сезоні склала 39,1 ц/га, у тому числі кукурудзи – 50,7 ц/га, пшениці – 41,2 ц/га, ячменю – 35,1 ц/га, ріпаку – 28, 9 ц/р.

Раніше повідомлялося, що аграрії відстають від графіку збирання врожаю на два тижні через опади у вересні.

Раніше стало відомо, що українські аграрії цього року через війну матимуть значно менший врожай, ніж зазвичай. Згодом стало відомо, що через війну Україна втратила 40% врожаю ранніх зернових.

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Теги: Мінагрополітики аграрії

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