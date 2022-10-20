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Вартість продуктів: чого чекати українцям найближчим часом

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Вартість продуктів: чого чекати українцям найближчим часом
Імпортери та виробники заздалегідь заклали ризики у вартість харчів
фото: glavcom.ua

Вартість пального в Україні суттєво не зросте й не матиме значного впливу на ціни 

Олексій Дорошенко, голова Асоціації постачальників торговельних мереж, вважає, що всі головні ризики вже були закладені у вартість продукції, враховуючи те, що ми пережили з лютого і до жовтня. Таку думку він висловив в етері «Еспресо».

«Всі головні ризики вже були закладені у вартість продукції, враховуючи те, що ми пережили з лютого і до жовтня. Відповідно, можу сказати, що паливо буде незначно впливати на кінцеву вартість продуктів, тому що вплив палива на ціну продуктів іноді буває перевищеним, від декількох до десяти відсотків. Зараз, коли повернули акцизи, було зрозуміло, що, наприклад, ціна на автомобільний газ підвищиться на 2 грн, на 95 пальне – десь до 5 грн і це означає, що всі імпортери та виробники потрохи підвищили свою вартість, тобто заклали ці всі ризики», – пояснив голова Асоціації постачальників торговельних мереж.

Олексій Дорошенко підсумував, що не буде суттєвого підвищення вартості продукції, оскільки все негативне ми вже з вами пережили. 

Нагадаємо, в Україні за рік зросли ціни на всі основні групи продуктових товарів, а на деякі товари ціни зросли рекордно  – овочі подорожчали на 85%. За даними Державної служби статистики, споживча інфляція в Україні лише у вересні зросла до 24,6% (із 23,8% у серпні). На думку експертів, ціни на продукти і надалі зростатимуть.

Раніше стало відомо, що українські аграрії цього року через війну матимуть значно менший врожай, ніж зазвичай. Згодом стало відомо, що через війну Україна втратила 40% врожаю ранніх зернових.

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Теги: пальне ціни продукти

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