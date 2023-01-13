Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія заявила про окупацію Соледара. ЗСУ відреагували

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія заявила про окупацію Соледара. ЗСУ відреагували
фото ілюстративне

Бої в Соледарі продовжуються

Соледар не окупований російськими загарбниками. Їх заяви про нібито взяття міста не відповідають дійсності. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в коментарі «РБК-Україна».

«Ні, це (окупація Соледара – «Главком») не відповідає дійсності. Бої йдуть в місті», – сказав Череватий.

Проте розкривати деталей Череватий не став з безпекових причин.

Зранку заяву про здачу Соледара спростовувало Міноборони.

Нагадаємо, раніше міноборони РФ заявило, що російські загарбники повністю взяли під контроль Соледар.

За даними ISW, українські сили більше не підтримують організовану оборону у Соледарі.

Держдеп вже роз’яснив, як вплине захоплення Соледара на перебіг війни.

До цього, Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що фінансист «вагнерівців» Євген Пригожин використовує повідомлення про «успіхи» у Соледарі, щоб зміцнити репутацію найманців як ефективної бойової сили. 

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що під час боїв під Бахмутом та Соледаром російські війська втрачають десятки тисяч солдатів, на цьому напрямку вони втрати не рахують.

Читайте також: Як Пригожин та міноборони Росії ділили Соледар та осоромилися на весь світ
Теги: Україна окупанти росія війна ЗСУ Донеччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти заявляють, що Соледар має важливе значення для продовження наступальних дій
Росія записала брехливе відео про окупацію Соледара
Сьогодні, 13:13
ЗСУ не дають окупантам взяти Бахмут
Вуличні бої в Соледарі: «вагнерівців» кинули на утилізацію
Сьогодні, 10:21
ЗСУ відважно намагаються втримати оборону
Чи захоплений Соледар? Міноборони відзвітувало про ситуацію станом на ранок 13 січня
Сьогодні, 09:14

Події в Україні

Росія заявила про окупацію Соледара. ЗСУ відреагували
Росія заявила про окупацію Соледара. ЗСУ відреагували
Росія записала брехливе відео про окупацію Соледара
Росія записала брехливе відео про окупацію Соледара
Луганщина: окупанти втікають із Кремінної та Сватового
Луганщина: окупанти втікають із Кремінної та Сватового
Резніков заявив про загрозу нового наступу окупантів навесні
Резніков заявив про загрозу нового наступу окупантів навесні
НАТО розмістить у Румунії спостережні літаки
НАТО розмістить у Румунії спостережні літаки
Генштаб РФ скасував відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків
Генштаб РФ скасував відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Путін проти Пашиняна. Росія висунула Вірменії нові претензії
32K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29K
Аналітики ISW підтвердили захоплення Росією Соледара
21K
10 питань до Онуфрія. Духовенство Московської церкви висунуло вимоги до предстоятеля (відео)
20K
Обшуки в колаборанта Сальдо: ДБР знайшло «подарунок» від Путіна (фото)
15K
Глава МЗС Росії Лавров їде в Білорусь: названо причину

Новини

Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
Сьогодні, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
Сьогодні, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
Сьогодні, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
Вчора, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
Вчора, 11:52
Українська авіація потужно ударила по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 06:58

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту