Росія заявила про окупацію Соледара. ЗСУ відреагували

Бої в Соледарі продовжуються

Соледар не окупований російськими загарбниками. Їх заяви про нібито взяття міста не відповідають дійсності. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в коментарі «РБК-Україна».

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«Ні, це (окупація Соледара – «Главком») не відповідає дійсності. Бої йдуть в місті», – сказав Череватий.

Проте розкривати деталей Череватий не став з безпекових причин.

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Зранку заяву про здачу Соледара спростовувало Міноборони.

Нагадаємо, раніше міноборони РФ заявило, що російські загарбники повністю взяли під контроль Соледар.

За даними ISW, українські сили більше не підтримують організовану оборону у Соледарі.

Держдеп вже роз’яснив, як вплине захоплення Соледара на перебіг війни.

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До цього, Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що фінансист «вагнерівців» Євген Пригожин використовує повідомлення про «успіхи» у Соледарі, щоб зміцнити репутацію найманців як ефективної бойової сили.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що під час боїв під Бахмутом та Соледаром російські війська втрачають десятки тисяч солдатів, на цьому напрямку вони втрати не рахують.