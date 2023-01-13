Росія записала брехливе відео про окупацію Соледара

Окупанти заявляють, що Соледар має важливе значення для продовження наступальних дій

У міноборони України зранку 13 січня не підтвердили здачі міста

Міноборони РФ вчергове заявило, що російські загарбники повністю взяли під контроль Соледар. Це місто є стратегічно важливим для окупантів.

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«Ввечері 12 січня завершено звільнення Соледара, який має важливе значення для продовження успішних наступальних дій», – заявили у відомстві.

Офіційний представник міноборони Росії генерал-лейтенант Ігор Конашенков записав чергове відео, в якому заявив про захоплення міста. За його словами, підрозділи ВДВ окупантів «здійснили прихований маневр, атакували позиції Києва, блокували місто з північного і південного боків». Зазначимо, Євген Пригожин неодноразово стверджував, що у штурмі міста брали участь лише бійці ПВК «Вагнера». Розборки між путінськими елітами стосовно захоплення Соледара неодноразово висміювали в соціальних мережах.

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У Міноборони України 13 січня не підтвердили здачі міста.

Нагадаємо, зранку аналітики ISW заявили, українські сили більше не підтримують організовану оборону у Соледарі.

Держдеп вже роз’яснив, як вплине захоплення Соледара на перебіг війни.

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До цього, Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що фінансист «вагнерівців» Євген Пригожин використовує повідомлення про «успіхи» у Соледарі, щоб зміцнити репутацію найманців як ефективної бойової сили.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що під час боїв під Бахмутом та Соледаром російські війська втрачають десятки тисяч солдатів, на цьому напрямку вони втрати не рахують.