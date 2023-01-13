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Дмитро Снєгирьов Співголова громадської ініціативи «Права справа»

Вуличні бої в Соледарі: «вагнерівців» кинули на утилізацію

glavcom.ua
ЗСУ не дають окупантам взяти Бахмут
фото: ЗСУ

Головна мета противника – відрізати постачання для українського гарнізону в Бахмуті

Найгарячіша точка Донбасу – у Соледарі: вуличні бої, ЗСУ змушують ворога нести колосальні втрати, які перевищують сумарні тижневі показники на інших ділянках фронту

Бахмут і Соледар на Донеччині – найгарячіші точки фронту: ситуація для ЗСУ вкрай важка, але контрольована. Водночас окупанти наступають буквально по трупах своїх попередників: їхні втрати, особливо у лавах найманців «Вагнера», зашкалюють. А переможні реляції росЗМІ про нібито контроль Соледару не відповідають дійсності.

Я б хотів спростувати повідомлення російської сторони, а саме ПВК «Вагнер», як це не парадоксально, джерелами міноборони країни-окупанта. Пригожин заявив, що у штурмових боях безпосередньо в Соледарі беруть участь виключно «вагнерівці». Натомість міноборони РФ повідомляє про те, що підрозділи ДШВ з півдня і півночі заблокували місто Соледар. Йдеться про те, що так званий «спецконтингент» Пригожина фактично запустили в місто й закрили для них виходи.

Інформація про нібито контроль «вагнерівцями» панівних висот у Соледарі (Юрчина гора та окремі штольні) станом на 12 січня не підтверджується. Не відповідає дійсності інформація деяких західних розвідок про начебто посилення особистої ролі Пригожина і ПВК «Вагнера» на тлі штурму Соледару і Бахмуту.

Ще раз наголошую: пригожинських найманців запустили в Соледар по так званому «коридору» для вуличних боїв. А вуличні бої – це бої високої інтенсивності. І в цей час з обох боків підрозділи повітряно-десантних військ РФ блокують місто, фактично не даючи їм можливості вийти. І річ не у блокуванні Збройних сил України, для ЗСУ наразі вихід є, про жодне оперативне оточення українських сил не йдеться. Є шлях на Благодатне, а отже, й можливості для ротації, підвезення БК та евакуації поранених.

Зауважу, що наразі підрозділи десантно-штурмових військ ЗС РФ намагаються тиснути з півдня й півночі саме в район населеного пункту Благодатне, аби перекрити шляхосполучення та взяти під фізичний і вогневий контроль трасу, що сполучає Бахмут, Соледар і Сіверськ.

І саме це – ключове завдання окупантів у моменті взяття Соледару. Жодним чином це не контроль за «Артемсіллю». На жаль, багато експертів і представників розвідок демонструють повне нерозуміння ситуації. Ціль окупантів – повний контроль Донецької області, а не окремого населеного пункту. Тому не варто виокремлювати ситуацію в Соледарі від загальної картини протистояння на Бахмутському напрямку. Наступ на Соледар – лише одна зі складових.

Тобто головна мета противника – відрізати постачання для українського гарнізону в Бахмуті. Другий фланг атаки – район населеного пункту Кліщіївка. Причому цей наступ відбувається паралельно з декількох сторін і має на меті встановлення контролю за трасою Бахмут – Костянтинівка.

Таким чином, російські війська, використавши так зване «різдвяне перемир'я», провівши перегрупування, накопичивши сили, БК, поліпшивши МТЗ, одночасно атакували по флангах українського угрупування. Крім того, бої ведуться й у самому Бахмуті на околицях – у районі вулиць Лумумби, Франка й Коцюбинського та на території сміттєзвалища. Кінцева мета росіян – не Бахмут і не Соледар, а вся Донецька область.

Своєю чергою, запеклі вуличні бої в Соледарі з залученням «зеків» з «Вагнера» мають на меті ще одну цікаву підзадачу – утилізацію так званого «спецконтингенту», який кинули фактично на убій в оточенні загородзагонів. Це підтверджує інформація самого Пригожина про те, що втрати «вагнерівців» у Соледарі за добу сягають сумарних втрат росіян за тиждень на всій лінії фронту.

Нагадаю, українські захисники працюють на максимальне виснаження російських військ біля Соледара. Оприлюднено відео, що демонструє, як одним пострілом сотня загарбників була відправлена на «концерт Кобзона».

Читайте також: Битва за Бахмут. Інфрачервоне полювання на росіян
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Теги: Костянтинівка наступ відео втрати ПВК Вагнера концерт місто Міноборони РФ Міноборони окупанти Бахмут

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