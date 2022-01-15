Після 30 років шлюбу дружина Філатова «втекла» в Антарктиду (фото)

Марина Філатова взялася підкорювати найвищу гору льодяного континенту

Українські альпіністи вирушили з першою експедицією до Антарктиди. Вони мають намір підкорити найвищу в цій місцевості гору – масив Вінсона, висота якого становить п’ять кілометрів.

Сходження триватиме у екстремальних умовах, оскільки на вершині буде дуже холодно.

До групи увійшли 10 сміливців із різних куточків України – Дніпра, Харкова, Києва, Львова та Луганської області. Серед них і дружина мера Дніпра Бориса Філатова Марина. Філатов вирішив підтримати свою другу половинку постом у Facebook.

«Просто зараз в Антарктиді перебуває перша повністю українська експедиція, що поставила за мету підкорити найвищу гору континенту – масив Вінсона. 2 тижні у наметах. При температурі від – 50 і нижче. Видертися на висоту майже 5000 метрів. Без зв'язку та забезпечення. Тягнути за собою саночки з усім своїм спорядженням.Учасники експедиції представляють усю Україну: Київ, Харків, Львів, Луганську область. Розумниці та пасіонарії, підприємці та адвокати, слухачі Колумбійського університету.

У складі експедиції лише дві жінки. І обидві з Дніпра. Перша дніпрянка, яка підкорила Еверест – Іра Караган. І… І Марина Філатова. Залізна Леді Залізного Міста. Людина, з якою я живу вже майже 30 років», – написав Філатов.

Марина Філатова: Фото: dv-gazeta.info

У коментарях до публікації Філатов написав, що хвилюється за дружину та пишається нею. Він також додав, що «розваги у мами недитячі».

Раніше повідомлялося, що мер Дніпра Філатов поклав дружині під ялинку 5 млн грн.

Треба наголосити, що в е-декларації за 2020 рік дружина мера Дніпра Марина Філатова вказала 85 тис. грн і $223 тис. готівки. Також на банківських рахунках вона тримає 20,4 тис. грн.

Як повідомляв «Главком», з 1 вересня 2021 року розпочалося одноразове (спеціальне) добровільне декларування. Інструкція з подачі декларації розміщена на сайті Міністерства фінансів.