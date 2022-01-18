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    Події в Україні

    Українські селекціонери вивели сорт жимолості з вигідною характеристикою

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    Ягоди &laquo;Світанку&raquo; не мнуться - Українські селекціонери вивели сорт жимолості з вигідною характеристикою
    Ягоди «Світанку» не мнуться
    фото: «Укрсадпром»

    Врожайність сягатиме щонайменше 3-4 кг плодів/кущ

    В Україні зареєстровано новий сорт жимолості «Світанок», повідомили у пресслужбі асоціації «Укрсадпром».

    Права на новий сорт має товариство з обмеженою відповідальністю «Фрутек», провідний вітчизняний плодорозсадник, що спеціалізується на товарному виробництві садивного матеріалу ягідних культур.

    За словами Олега Босого, власника та керуючого партнера «Фрутек», селекцію сорту розпочали 2017 року, після відвідання симпозіуму в Канаді – подію було присвячено жимолості, й тамтешні колеги поділилися насінням деяких перспективних форм цієї культури.

    В Україні селекціонери отримали кілька десятків тисяч гібридних сіянців. Форму, що нині стала сортом «Світанок», відібрали раніше за інші – 2017 року. Спостереження засвідчили, що позитивні характеристики рослини є стабільними та не змінюються і не розщеплюються за розмноження традиційними методами та методом in-vitro.

    Босий повідомив, що під час вегетації 2021 року з рослини, що стала сортом «Світанок», було отримано близько 2,3 кг плодів, і це не межа, адже кущ ще не доріс. На його думку, у повністю сформованих рослин товарна врожайність сягатиме щонайменше 3-4 кг плодів/кущ.

    «Світанок» є сортом середнього терміну дозрівання та значною мірою схожий на сорт жимолості «Аврора». Його ягода середнього розміру й досить тверда, що дуже важливо, адже основна проблема товарного вирощування жимолості – те, що більшість сортів мають м’які і цим непридатні для торгового обігу плоди, які треба споживати відразу після збирання. Натомість «Світанок» дає можливість садівникові успішно транспортувати та вигідно продавати зібране.

    Сорт дослідилти у ґрунтово-кліматичних умовах Київської та Вінницької областей, де він показав себе добре за усіма товарними та агротехнічними характеристиками.

    Босий також повідомив, що окрім сорту «Світанок», «Фрутек» має ще біля 20 перспективних елітних форм, також і раннього та пізнього термінів дозрівання, їх було відібрано дещо пізніше, й спостереження за цими рослинами ще тривають. Після закінчення спостережень і випробувань найкращі з цих форм ми також реєструватимуть як сорти.

    Нагадаємо, торік рекордну за розміром ягоду жимолості отримали на випробувальній ділянці «Фрутек», що у Вінницькій області, на новому сорті канадійської селекції Бореал Б’юті. Вага найбільшої ягоди склала рекордних 6,57 г.

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    Теги: рослини ягода час
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    Українські селекціонери вивели сорт жимолості з вигідною характеристикою