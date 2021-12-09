Кого годує Україна: стало відомо, яка країна купує найбільше нашої агропродукції

Азія залишається для України найбільшим ринком збуту товарів агровиробництва

У період перших дев’яти місяців 2021 року Китай став найбільшим покупцем української агропродукції, а загальний обсяг торгівлі сільгосптоварами між Україною та азійськими країнами виріс на 20%. Про це інформує agrotrend.

Україні вдалося збільшити позитивне сальдо торгівлі до $8 млрд, насамперед завдяки збільшенню вітчизняного експорту на $1,5 млрд, тоді як імпорт сільгосппродукції з азійських країн до України виріс лише на $0,1 млрд.

Основними покупцями української аграрної продукції в поточному році стали Китай, Індія, Туреччина, Індонезія, Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Пакистан та Ізраїль, сумарна частка яких в експорті вітчизняної сільгосппродукції до країн Азії склала 80%.

Азія залишається для України найбільшим ринком збуту агропродукції, а товарна структура експорту до вказаного регіону в цілому відповідає загальній. Україна експортує до азійських країн переважно зернові та олійні культури, рослинні олії, залишки переробки харчової промисловості та м’ясопродукти, а імпортує звідти пальмову олію, насіння олійних культур, чай, каву, екзотичні фрукти.

За прогнозами експертів Інституту аграрної економіки, у 2021 році експорт аграрної продукції з України до країн Азії може перевищити торішні рекордні $10,9 млрд, підтвердженням чого є невпинне збільшення поставок вітчизняних сільгосптоварів у цьому напрямку протягом останніх 10 років. Більше того, Україна ще не повністю використовує сумарний потенціал азійського ринку для експорту своїх товарів, хоча попит на продовольство у даному регіоні активно зростає.

Нагадаємо, за дев’ять місяців 2021 року аграрний експорт приніс Україні $18 млрд це на $2,6 млрд, або 17%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як відомо, продаж аграрної продукції в інші країни за підсумками 2020 року приніс Україні $22 млрд, що складає 45% всього експорту України.

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