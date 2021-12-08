Експерт повідомив, які ягоди та фрукти вигідно вирощувати в Україні

Для досягнення успіху фермерам варто враховувати тенденції на ринку

Наразі серед ягід особливо популярні малина та смородина, а серед кісточкових – деякі сорти слив та вишні. Але як вишню, так і малину наразі вигідніше вирощувати для заморожування, повідомляє AgroTimes.

А щодо слив, то більш популярні сорти округлої форми, а от на так звану «угорку» попит низький.

«Смородину в свій час багато корчували, і зараз цього продукту не вистачає на ринку. Малина була і буде вигідною, особливо зараз, коли є заморозка. Але її потрібно мати нормальний вал по неї. Якщо ми маємо низьку врожайність, то там не буде низької собівартості. Ще можна розвивати такі нішеві продукти, як журавлина, актинідія, жимолость але їх дуже мало, але вони можуть підійти для маленьких фермерів», – зазначає Володимир Воєводін, експерт компанії BASF, екс-голова Державного комітету України із земельних ресурсів.

Експорт ягід активно розвивається. США та Канада є найбільшими світовими імпортерами замороженої малини. У жовтні українським виробникам вперше вдалося потрапити на ці ринки. Вихід на прямі постачання замороженої малини в країни з високим рівнем імпортних цін на цю ягоду є дуже важливим кроком для подальшого розвитку ягідного бізнесу в Україні.

Цей напрям цікавий і тим, що тут можуть працювати як великі компанії, так і малі фермери.

Нагадаємо, за результатами 2020 року Україна займає п’яте місце за обсягами експорту ягід (малини, смородини, порічки, ожини) серед найбільших експортерів світу.

Читайте також:





