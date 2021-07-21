На Вінниччині виростили величезні ягоди жимолості (фото)

Ймовірно, ці ягоди – найбільші в світі

Рекордну за розміром ягоду жимолості отримали на випробувальній ділянці ТОВ «ФруТек», що у Вінницькій області, на новому сорті канадійської селекції Бореал Б’юті. Вага найбільшої ягоди склала рекордних 6,57 г. Про це повідомляється на сторінці компанії «ФруТек» у Facebook.

«За інформацією селекціонера сорту, пана Роберта Борса, в умовах штату Саскачеван, Канада (де було створено Бореал Б’юті), середня вага ягоди цього сорту складає 2,6 г, а максимальна вага окремих плодів може досягати до 3,7 г. Пан Борс був дійсно вражений результатом, якого вдалося досянути в Україні», – йдеться у повідомленні.

Сорт Бореал Бюті вирізняється не лише розміром плодів та формою ягоди, цей сорт також є найбільш урожайним з більш ніж 25+ сортів різних селекційних програм, які випробовують на дослідній ділянці компанії.

Жимолость виходить на повну продуктивність на 5-6 рік після посадки. «Цілком ймовірно, що урожайність Бореал Б’юті з кожним наступним роком ще й надалі зростатиме», – припускають у «ФруТек».

За результатами досліджень Інституту Садівництва НААН України, жимолость вирізняється найвищим вмістом антиоксидантів серед усіх ягідних культур, які наразі, вирощуються комерційно.

Так, вміст фенольних сполук у плодах сорту Бореал Б’юті становив 887 мг/100 г (для порівняння: у популярній наразі лохині зазвичай міститься, залежно від сорту та умов вирощування, від 250-400 до 600 мг/100 г поліфенолів)

Нагадаємо,раніше стало відомо, що ціни на лохину – популярну серед українців сезонну ягоду – за тиждень знизилися мінімум на 40%. Про це повідомив директор компанії «Бетек» Андрій Борисенко.

За його словами, відбулося різке потепління, і ягода почала швидко дозрівати, хоча і пізніше, ніж зазвичай.

Читайте також: