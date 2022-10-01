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Українські сили входять у Лиман (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Українські сили входять у Лиман (відео)
ЗСУ, імовірно, зайшли в місто
скріншот із відео

Офіційного підтвердження від Генштабу поки немає 

Українські захисники, імовірно, увійшли в місто Лиман на Донеччині. Про це свідчать відеокадри, які поширюються в мережі. 

Бійці ЗСУ на відео розгортають українських стяг біля стели з написом Лиман.

 

1 жовтня стало відомо, що українські бійці оточили російське угрупування в районі Лимана. Поблизу міста звільнено п'ять населених пунктів, там тривають стабілізаційні заходи. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Речник Східного угруповання військ пояснює, Лиман важливий, тому що це черговий крок до звільнення українського Донбасу та можливість піти далі на Кремінну і Сєвєродонецьк. 

Українські сили входять у Лиман (відео) фото 1

«Це і психологічно важливий момент. Оскільки ЗСУ починають диктувати свою волю, а не тільки відбивати і стояти в обороні, а й переламувати хід бойових дій», – зазначив Череватий. 

Нагадаємо, станом на ранок 1 жовтня військові РФ, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва із проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тис. військових РФ. Про це повідомив голова військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Фахівці вранці 30 вересня поінформували, що ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку (GLOC), що підтримує угруповання ворога в самому Лимані.

Тим часом російські загарбники у Telegram-каналах зчинили паніку. Загарбники пишуть, що ЗСУ прорвали їхню оборону і беруть у «котел» окупантів. За словами самих же ворогів, ситуація в них під Лиманом вкрай важка. 

Тим часом аналітики ISW розповіли, коли ЗСУ відвоюють Лиман.

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Теги: ЗСУ Донеччина місто Лиман відео

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