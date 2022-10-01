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ЗСУ звільнили п'ять населених пунктів під Лиманом: офіційно 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
ЗСУ звільнили п'ять населених пунктів під Лиманом: офіційно 
Наразі на звільнених територіях триває зачистка 
фото: Генштаб

Рашисти під Лиманом опинилися в котлі 

Українські бійці оточили російське угрупування в районі Лимана. Поблизу міста звільнено п'ять населених пунктів, там тривають стабілізаційні заходи. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Російське угруповування в районі Лимана оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки – звільнені, там тривають стабілізаційні заходи», – розповів Череватий.

На питання журналіста, про яку кількість росіян, які опинилися в оточенні в районі Лимана може йти мова він відповів, що «десь приблизно 5-5,5 тис.». 

«Там справді наші дані показували, що російське угрупування (в районі Лимана – ред.) налічувало кількість приблизно 5-5,5 тис. Проте, активні бойові дії «відмінусовували» їхній бойовий склад, а також деякі групи, які намагалися прорватися. Тобто встановлення точної кількості росіян поки потребує аналізу, щоб назвати точну цифру», – пояснює Череватий.

За його словами, спроби росіян «прорватися» досі фіксуються, але не дуже вдалі завдяки діям наших захисників. 

Речник Східного угруповання військ пояснює, Лиман важливий, тому що це черговий крок до звільнення українського Донбасу та можливість піти далі на Кремінну і Сєвєродонецьк. 

ЗСУ звільнили п'ять населених пунктів під Лиманом: офіційно  фото 1

«Це і психологічно важливий момент. Оскільки ЗСУ починають диктувати свою волю, а не тільки відбивати і стояти в обороні, а й переламувати хід бойових дій», – зазначив Череватий. 

Нагадаємо, станом на ранок 1 жовтня військові РФ, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва із проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тис. військових РФ. Про це повідомив голова військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Фахівці вранці 30 вересня поінформували, що ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку (GLOC), що підтримує угруповання ворога в самому Лимані.

Тим часом російські загарбники у Telegram-каналах зчинили паніку. Загарбники пишуть, що ЗСУ прорвали їхню оборону і беруть у «котел» окупантів. За словами самих же ворогів, ситуація в них під Лиманом вкрай важка. 

Тим часом аналітики ISW розповіли, коли ЗСУ відвоюють Лиман.

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Теги: Генштаб Донеччина звільнення Лиман

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